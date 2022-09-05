英國新首相 強硬外交或樹敵不少

英國/新首相特拉斯

英國新首相特拉斯要走馬上任了。法新社認為，特拉斯在外交政策方面強硬態度不單單有盟友，恐怕也樹敵不少，據特拉斯稱她已經準備好與歐盟、俄羅斯和中國鬥爭。

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據法新社今天報道稱，烏克蘭已經是特拉斯的前任約翰遜的一個優先聚焦，但據特拉斯警告說，她將加倍努力支持烏克蘭。特拉斯在4月就說："我們將繼續進一步加快步伐，把俄羅斯趕出整個烏克蘭。"她聲稱，俄羅斯人也應該撤離2014年吞併的克里米亞。

特拉斯在倫敦的金融區發表的演講，讓人看到了特拉斯強硬的世界觀。她當時說：我的願景是一個自由國家堅持自我並發揮主導作用的世界。在這裡，和平與民主通過經濟和安全夥伴關係合作得到加強。在那裡，侵略者被遏制並被迫選擇更好的機制。

特拉斯還說，侵略者是俄羅斯和中國。是在7月底，特拉斯承諾加強與英聯邦的經濟和貿易關係，英聯邦是一個主要由前英國殖民地組成的聯盟，以對抗她所指控的中國 "日益增長的惡意影響"。特拉斯說要多依靠太平洋大國澳大利亞和日本。

特拉斯批評中國在新疆和香港的人權記錄，以及中國的經濟保護主義。她說，聯合國8月底關於維吾爾人困境的報告 "應使中國在國際社會中感到羞恥"。 特拉斯說，"而且我們需要確保像台灣這樣的民主國家能夠自衛。" 她還說，中國的軍事演習加劇了台海兩岸的緊張關係。

為抗議這些軍事演習，莉斯-特拉斯召見了中國大使，但排除了作為首相訪問台灣的可能性。

據法新社，有時，對特拉斯來說，對於她和約翰遜來說，歐盟已經成為比北京更大的敵人。

特拉斯已成為英國脫歐的堅定支持者。她對歐盟的激烈批評並沒有讓她在選舉新黨領袖的保守黨信徒中失去任何選票。她是推翻倫敦與布魯塞爾就北愛爾蘭問題達成的協議的立法設計師。這是英國與歐盟脫歐協議的一個關鍵部分，這可能導致出現與歐洲的貿易戰。

對於英國與美國關係，英國新首相特拉斯在她的大部分政策立場上與保守黨的代表人物瑪格麗特-撒切爾保持一致，但這種比較止於撒切爾真正致力於的跨大西洋關係。

特拉斯在競選保守黨黨魁及首相期間拒絕說法國總統馬克龍是 "朋友還是敵人"，這讓倫敦的外交官們進一步感到不安。在選舉活動的最後階段，特拉斯也拒絕對特朗普可能入主白宮發表評論。但她說：美國和法國都是熱愛自由的民主國家，我將與這兩個國家合作，無論它們的領導人是誰。