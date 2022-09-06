俄羅斯 "東方-2022 "軍演 普京今到現場 未提看哪國軍人

俄羅斯/ "東方-2022 "軍事演習

俄羅斯總統普京2022年9月6日參觀有中國印度等國參加的 "東方-2022 "軍演。

俄羅斯官方消息報告，俄羅斯總統普京今天前往俄羅斯 "東方-2022 "多國軍事演習現場觀看軍演。在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭深陷持久僵局之際，本次軍演更因有中國與印度軍隊參加演習而備受關注。

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俄羅斯新聞社援引克里姆林宮發言人佩斯科夫透露消息，俄羅斯總統普京今天參觀包括中國在內的幾個盟國在俄羅斯遠東進行的大規模軍事演習。據佩斯科夫說，普京抵達謝爾蓋夫斯基軍事訓練場，這裡是名為 "東方-2022 "的演習場地之一。

這一演習將持續到9月7日，正值莫斯科自2月以來對烏克蘭進行大規模進攻之際。

據俄羅斯官方消息說，普京與國防部長紹伊古和俄羅斯參謀長格拉西莫夫舉行的閉門會議正在進行中。"克里姆林宮發言人還說，普京將能夠在會議後觀察演習的最後階段。

法新社引據俄羅斯國防部稱，"東方-2022 "演習於上周四開始，包括在日本海進行的戰鬥機演習、防空部隊調動和模擬排雷演習。

據莫斯科方面稱，在這些演習中，調動有5萬多名軍事人員、5000多件武器裝備和軍事設備，包括140架飛機和60艘軍艦及輔助船。

來自白俄羅斯、敘利亞、印度和中國等幾個與俄羅斯接壤或結盟的國家的軍事人員參加"東方-2022 "軍事演習。