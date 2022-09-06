國際原子能署今發紮波羅熱核電站安全評估報告

烏克蘭/俄羅斯/聯合國/紮波羅熱核電站

聯合國屬下的國際原子能機構稱今天應發布一份關於烏克蘭紮波羅熱核電站情況報告，該核電站數月來被俄羅斯軍隊佔領，自昨天晚間又斷開了電力連接。幾個月來該核電站一直存在放射性危險。

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據國際原子能機構（IAEA）官員稱，星期二，國際原子能署總幹事格羅西將發布一份關於烏克蘭紮波羅熱核電站安全、安保和技術保障情況的報告，該報告是他對紮波羅熱核電站的考察結果。格羅西將向聯合國安理會報告對該工廠的考察情況。

對此，烏克蘭總統澤連斯基說，"我希望格羅西能客觀評價紮波羅熱核電站問題。"

據法新社說，國際原子能署的報告將是在位於烏克蘭南部的紮波羅熱核電站運行中的反應堆中又有被切斷電源後一天公布的。原子能機構稍早在一份聲明中說，這條連接到附近一家熱電廠的電力線路 "被故意切斷，以撲滅一場火災"。但 "電力連接沒有損壞"，應該很快就重新連接。

據烏克蘭電力能源運營商Energoatom稱，火災是因轟炸而引發。烏克蘭總統澤連斯基說：再一次--這是第二次核反應堆斷電。由於俄羅斯的挑釁，紮波羅熱核電站已經瀕臨放射性災難的邊緣。

歐洲最大的核發電廠所在地已經被轟炸過幾次，引起了各方對核災難的擔憂。幾個星期以來，俄羅斯人和烏克蘭人一直在指責對方製造這些爆炸事件。

經過多次談判，聯合國機構的一個代表團於上周四得以參觀紮波羅熱核電站。 該廠有六個核反應堆，每個核反應堆的發電量為1000兆瓦，今年3月，俄羅斯發起對烏克蘭的入侵後不久，該核電站就落入俄羅斯軍隊手中。

在與國際原子能署團隊進行檢查後，格羅西告訴媒體，他發現工廠的設備完整性已多次受到侵犯。他說，這是 "不能繼續再發生的事情"，但格羅西沒有指明誰是責任方。

第二天，基輔說它襲擊了俄羅斯在Energodar的一個基地，該鎮緊鄰紮波羅熱核工廠，烏克蘭指責俄羅斯軍隊在聯合國機構代表團檢查之前從該基地移走了武器。

原子能機構小組的大部分成員於周五就離開了該廠。在留下來的六名專家中，又有四人於周一上午離開，另外兩人預計將長期留在核電站。

據法新社說，在外交方面，土耳其總統埃爾多安周六向俄羅斯總統普京提出調解。據法國總統府稱，馬克龍周一在與澤連斯基電話會晤時重申了維護烏克蘭核設施安全的 "迫切需要"。