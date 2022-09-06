歐盟對英國新首相特拉斯警惕心重

英國/歐盟

英國女王伊麗莎白二世今天正式要求英國新任首相特拉斯組建政府，特拉斯將正式成為首相。來自歐洲的祝賀信息雖然已經紛至沓來，甚至法國總統馬克龍也給她送了一份賀信，儘管她對馬克龍的評論並不友好。和馬克龍一樣，所有歐洲人都希望與英國建立穩定、和平的關係，但特拉斯對歐盟（EU）卻顯示非常敵視的立場讓歐盟感到警惕。歐盟委員會主席在其賀詞中呼籲 "全面遵守 "歐洲協議。本台報道認為，馮德萊恩的話並非無關緊要。

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歐盟對英國新首相特拉斯保持警惕。歐盟機構擔心特拉斯會兌現她對英國脫歐後對歐盟的威脅。 據本台在布魯塞爾的記者皮埃爾-貝納澤的報道稱，歐洲機構擔心特拉斯會兌現她對脫歐後與歐盟談判的各協議的威脅性言論。一些人認為，特拉斯已經對保守黨中最強硬的邊緣派作出了明確的承諾，因此她很可能要求立法廢除《北愛爾蘭議定書》。

特拉斯的競選團隊公開表示要啟動英國脫歐後協議中著名的第16條，這是協議中的一項緊急權宜之計。根據保守黨的說法，這將允許為愛爾蘭採取單邊行動。

激活第16條的風險是引發與歐盟的全面貿易戰。在歐洲議會，綠黨的聯合主席Philippe Lamberts說，這可能是英國也是特拉斯轉移英國輿論對當今英國所面臨真正問題的注意力的一種方式。

觀察特拉斯的過往歷史，唯一有點樂觀的是社會黨黨團主席Iratxe García，他說特拉斯有翻個的歷史，在英國脫歐的公投時，特拉斯曾投票反對脫歐。