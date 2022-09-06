烏克蘭盼新英相共抗俄 誓奪回克里米亞

盼新英相共抗俄

烏克蘭總統澤連斯基期盼，英國新首相特拉斯能夠共同合作，挫敗俄羅斯侵略。與此同時，烏克蘭當局宣示要奪回克里米亞，呼籲當地民眾備戰。

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英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）6日接受女王伊麗莎白二世任命，正式成為首相。澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，期望特拉斯能幫助烏克蘭“挫敗”俄羅斯侵略。

法新社報導，澤連斯基指出，“期待與特拉斯展開合作”。他說道：“我相信，我們能一同做更多的事情來保護我們的人民，並挫敗俄羅斯所有的破壞性嘗試。”

澤連斯基還提到，“我們烏克蘭人非常了解她，她一直站在歐洲政壇的光明面…主要是維持我們的團結”。

烏克蘭告訴遭俄羅斯吞併的克里米亞（Crimea）半島居民，鑒於基輔當局正推進大規模反攻計畫，要把俄軍逐出這塊遭佔領的烏克蘭土地，當地民眾應備好防空洞並囤積物資。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）說：“我們要求遭俄軍佔領地區的居民，包含克里米亞半島的居民，在終結佔領舉措期間遵從烏克蘭官員官員下達的建議。”

他在社群網站推特（Twitter）寫道：“特別是要準備防空洞、囤積物資、備有充足的水，並將行動電源充飽電。”

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）批准基於“俄羅斯世界”概念的新外交政策方針。保守派思想家拿此一概念來合理化在國外進行干預，以支持俄語人士的行為。

路透社報導，普京在俄羅斯—烏克蘭戰爭爆發6個多月後公布的31頁“人文政策”中指出，俄羅斯應“保護、捍衛和推進俄羅斯世界的傳統和理念”。

這項政策方針雖以軟實力策略的樣貌呈現，但載入圍繞俄國政治和宗教的官方政策理念中。這些理念為部分強硬派人士所用，合理化俄國入侵烏克蘭以及支持烏克蘭東部親俄地區的作法。