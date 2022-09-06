改組內閣
特拉斯繼任後改組內閣 多位少數族裔擔任重要職務
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9月6日，剛剛當選為英國保守黨黨首的伊麗莎白·特拉斯在蘇格蘭接受英國女王伊麗莎白二世的正式任命，成為英國新任首相。她上任後組建新一屆的政府內閣，屆時她或任命多個少數族裔官員擔任外長、財長等重要職務。德國總理朔爾茨表示：英國是德國的朋友及“合作夥伴”。澤連斯基6日表示，他已與新任英國首相利茲特拉斯“協調”，對俄羅斯施加更大的壓力，“目標是結束侵略並將肇事者繩之以法。”
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特拉斯被任命詹姆斯·克萊弗利（James Cleverly）為外交大臣；休拉·布雷弗曼（Suella Braverman）為內政大臣；誇西·誇滕（Kwasi Kwarteng）為財政大臣。
克萊弗利是現任英國保守黨副主席、教育大臣，是混血，其母來自塞拉利昂。布雷弗曼自2020年2月起任英國總檢察長一職，她是第二個擔任內政大臣這一職務的印度裔英國議員。誇滕則是黑人男性，自2021年8月以來一直擔任英國商業、能源和產業戰略大臣。
新首相特拉斯任命誇西‧克沃滕（Kwasi Kwarteng）為財務大臣；蘇拉·布拉弗曼(Suella Braverman)為內政大臣；詹姆斯·克萊弗利(James Cleverly)被任命為外交大臣。
布拉弗曼是印度裔，這位前總檢察長必須解決非法抵達英國海岸的移民問題，以及前政府希望將他們送往盧旺達的問題。詹姆斯·克萊弗利（James Cleverly) 此前是英國保守黨副主席、教育大臣。