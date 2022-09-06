改組內閣

特拉斯繼任後改組內閣 多位少數族裔擔任重要職務

La nouvelle Première ministre britannique Liz Truss, lors de son premier discours devant le siège du gouvernement à Londres, le 6 septembre 2022. © Frank Augstein / AP

作者： 法廣 4 分鐘

9月6日，剛剛當選為英國保守黨黨首的伊麗莎白·特拉斯在蘇格蘭接受英國女王伊麗莎白二世的正式任命，成為英國新任首相。她上任後組建新一屆的政府內閣，屆時她或任命多個少數族裔官員擔任外長、財長等重要職務。德國總理朔爾茨表示：英國是德國的朋友及“合作夥伴”。澤連斯基6日表示，他已與新任英國首相利茲特拉斯“協調”，對俄羅斯施加更大的壓力，“目標是結束侵略並將肇事者繩之以法。”