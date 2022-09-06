能源高價出口讓俄羅斯反而賺翻了

俄羅斯/烏克蘭/能源

根據一個獨立研究中心周二發表的報告，俄羅斯利用高價格，在六個月的侵略烏克蘭戰爭期間，僅從化石燃料出口中就獲得了1580億歐元的盈利。

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一項報告說，俄羅斯從化石燃料的高價格中獲得了巨大的收益。總部設在芬蘭的能源和清潔空氣研究中心（CREA）的一個報告說："化石燃料價格的飆升意味着，儘管出口量減少，但俄羅斯目前的能源出口收入遠遠高於前幾年。

歐洲的天然氣價格已經飆升到歷史水平，而石油價格在戰爭開始時急劇上升，但最近有回落。

據該報告作者計算道，高價能源盈利向俄羅斯聯邦預算提供430億的幫助，這是在資助俄羅斯在烏克蘭的戰爭罪行。這些數字是對俄羅斯入侵烏克蘭後的前六個月，即2月24日至8月24日的戰爭時期的估計。

在此期間，CREA估計，俄羅斯化石燃料的最大進口國是歐盟（851億歐元），其次是中國和土耳其。

歐盟已決定對從俄羅斯進口的石油和石油產品實行逐步禁運。歐盟也已經停止購買俄羅斯煤炭，但歐盟所嚴重依賴的俄羅斯天然氣暫時不在受禁之列。

據該研究中心認為，歐盟的煤炭禁運從8月10日實施以來已經見到效果，俄羅斯的出口已經下降到入侵烏克蘭以來的最低水平。根據報告的作者認為，"俄羅斯未能找到其他買家。"

據AERC表示，需要制定更強有力的制裁措施，以防止俄羅斯石油進入本應被禁止的市場。該報告說，西方的制裁，目前太容易被規避了。

據該報告稱："歐盟應該禁止使用歐洲船隻和歐洲港口向第三國運輸俄羅斯石油。報告還呼籲英國禁止英國所有保險部門參與此類國際運輸。

根據法新社，G7國家則在上周五決定對俄羅斯石油價格設置 "緊急 "上限，這一機制實施起來很複雜，但旨在進一步打擊莫斯科的能源暴利。