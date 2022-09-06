遭歐美製裁 普京向亞洲突圍

俄羅斯/亞洲/中國

俄羅斯總統普京周二出發去觀摩一個叫 "東方-2022 "的多國軍事演習，俄羅斯主導，有包括中國和印度等國在內的國家在俄羅斯遠東地區舉行的大規模軍事演習，在烏克蘭戰爭和以及俄羅斯西方發生對立衝突的時候，引發關注，而且，一個關注亞洲的經濟論壇同樣引人注意。法新社稱，普京顯示將重點移向亞洲。

廣告 繼續瀏覽後續

軍事演習和經濟論壇，顯示普京轉向亞洲的力度正在加大。近幾個月來，莫斯科和北京不斷強調雙方關係的重要，這與2月24日俄羅斯對烏克蘭開始侵略戰爭而遭到西方嚴厲制裁以來，俄羅斯和西方的裂痕對立形成了鮮明對比。

就中國本身而言，特別是自美國眾議院議長佩洛西於8月訪問台灣以來，中國正在經歷與美國的外交危機。

據克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，普京周二上午抵達謝爾蓋夫斯基軍事訓練場，這是 "東方-2022 "演習的場地之一，他將監督演習的 "最後階段"。該演習將持續到9月7日。

普京預計在與國防部長紹伊古和參謀長格拉西莫夫舉行了閉門會議後會立即亮相。據俄羅斯國防部稱，"東方-2022 "演習於上周四開始，在日本海進行戰鬥機演習、防空部隊調動和排雷模擬。

周二，當地天氣陰雨綿綿，大霧瀰漫。據莫斯科方面稱，將調動5萬多名軍事人員以及5000多件武器裝備和軍事設備，包括140架飛機和60艘船。來自與俄羅斯接壤或結盟的幾個國家的部隊，如白俄羅斯、敘利亞、印度，但特別是中國，參加軍演。

周三7日，隨着普京出席周一起在符拉迪沃斯托克舉行的東方經濟論壇，軍事問題將讓位於經濟問題。據克里姆林宮稱，中國代表團將是論壇最大的代表團，有114人與會。

自從俄羅斯侵略烏克蘭的軍事行動開始後，引發了西方對莫斯科前所未有的制裁，俄羅斯就把聚焦投向了亞洲，尤其是尋找出口、供應商和市場，以取代因西方制裁而失去的市場。

周三，中國全國人民代表大會常務委員會主任栗戰書，即在中國排名第三的官員，將與普京一起出席經濟論壇全體會議。他們還計畫舉行一次雙邊會議。據克里姆林宮在一份聲明中說："俄中全面夥伴關係和戰略合作關係正在逐步發展，"克里姆林宮讚揚中國 "對烏克蘭危機的平衡立場 "和北京對俄羅斯軍事行動的原因給予"理解"。

據俄羅斯最大的銀行即儲蓄銀行周二宣布，它已開始發放人民幣貸款，並保證俄羅斯對人民幣有 "強烈需求"。

據法新社說，除中國外，印度和緬甸也將成為符拉迪沃斯托克論壇的焦點，緬甸軍政府領導人敏昂萊預計將出席。

在莫斯科，泰國外交部長唐-巴穆威奈今天會見俄羅斯外長拉夫羅夫，拉夫羅夫曾於8月訪問過緬甸和柬埔寨。

最後，定於9月15日和16日在烏茲別克斯坦撒馬爾罕舉行的上海合作組織（SCO）峰會，將是觀察關注普京深化與東方關係的另一個機會。據外交消息人士稱，普京和中國領導人習近平之間甚至可能舉行會晤，習近平自2020年以來因冠狀病毒大流行而沒有離開過中國。

據法新社說，普京與習近平兩人於2月初在中國會面，當時正值俄羅斯發動侵略進攻烏克蘭幾個星期前，俄羅斯和中國簽署了一份聯合聲明，呼籲建立國際關係 "新時代"，結束美國霸權，並譴責西方軍事聯盟、北約以及澳大利亞、英國和美國的奧庫斯。