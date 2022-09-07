中國改用盧布和人民幣買俄能源 被指抱團取暖

人民幣買俄能源

俄羅斯宣布，中國將以人民幣和盧布購買俄羅斯天然氣費用，而不再是歐元和美元。評論指，中俄兩國在經濟上和政治上都受到國際孤立，互相抱團取暖。俄羅斯駐華大使9月7日說，下周習近平將與俄羅斯總統普京會面。

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9月7日在海參崴（Vladivostok，又稱符拉迪沃斯托克）的東方經濟論壇開幕式上，俄羅斯總統普京表示，中共將以人民幣和盧布向俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）支付天然氣費用。普京同時表示，西方的“短視行為”刺激了全球通脹。

Gazprom9月6日表示已跟中方簽署一項協議，俄羅斯供應給中方的天然氣，其付款方式將改為人民幣和盧布。但Gazprom沒有提供有關該計畫的更多細節，也沒有說明中方付款何時開始轉換為盧布和人民幣。

路透社報導，Gazprom的首席執行官米勒（Alexei Miller）表示，結算貨幣的改變，對中俄來說是“互惠互利”。

自從俄羅斯因入侵烏克蘭受到西方制裁以來，莫斯科加快了推動減少銀行系統和貿易中對美元、歐元的依賴，俄羅斯一直在與中共和其它非西方國家建立更緊密的經濟聯繫，特別是作為其能源出口的新市場。

俄羅斯在入侵烏克蘭前夕，與中國簽署了一項高達375億美元的新的天然氣供應協議，而俄羅斯自2019年底開始，已通過3,000公里長的“西伯利亞力量”輸氣管道向中國輸送天然氣。

今年早些時候，普京要求歐洲客戶在俄羅斯開立盧布銀行賬戶，並以盧布支付能源費用。一些拒絕這麼做的公司或國家被俄羅斯“斷氣”。

而法國BMF電視台報導引述《日經新聞》的消息稱，中國把俄羅斯的天然氣轉賣給歐洲，從中謀利。報導稱，上海的一位交易員告訴《日經新聞》，這些轉售的利潤率相當高，每筆交易可能高達1億美元。