拜登與特拉斯通話 重申美英兩國特殊關係

政治

美國總統拜登周9月6日致電英國新任首相利茲‧特拉斯，祝賀她上任，並重申了美英兩國之間的牢固關係。白宮在周二的聲明中表示：“兩位領導人重申了我們國家之間的特殊關係，並表示他們願意進一步深化這些關係”。拜登和利茲特拉斯7日在電話交談中同意在自烏克蘭戰爭開始以來針對俄羅斯的共同戰線背景下加強雙邊關係。

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聲明稱，拜登和特拉斯在電話中討論了在全球問題上的合作，包括正在進行的烏克蘭戰爭、防止伊朗獲得核武器以及“應對中國構成的挑戰”。此外，他們還討論了如何確保獲得“可持續和負擔得起的能源資源”。

根據白宮的聲明，拜登和特拉斯還討論了他們對保護《貝爾法斯特協議》（Belfast Agreement）或稱《耶穌受難日協議》（Good Friday Agreement）的成果的共同承諾，以及英國與歐盟就《北愛爾蘭議定書》（Northern Ireland Protocol）達成談判協議的重要性。

特拉斯是前英國外交大臣，她於周二就職，接替因一系列醜聞而辭職的前首相鮑里斯‧約翰遜。

特拉斯周二還在唐寧街發表了她作為英國首相的首次演講，概述了她當前治理國家的優先事項，包括減稅、經濟增長、能源安全和國家醫療保健系統等。

英國政府當天也就特拉斯和拜登的通話發布了新聞稿。與白宮的說法類似，新聞稿中也強調了兩國領導人“回顧了這種特殊關係的持久力量”，並表示，“他們一致認為，我們兩國之間的夥伴關係因我們的共同價值觀而得到加強，對捍衛和推進世界自由和民主至關重要”。

唐寧街方面還表示，特拉斯和拜登都同意繼續努力，通過北約（NATO）和美英澳“AUKUS”三邊安全夥伴關係來進一步加強兩國之間的深度防務聯盟。