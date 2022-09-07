普京稱孤立俄羅斯絕無可能 並會見栗戰書

俄羅斯

俄羅斯今天在遠東符拉迪沃斯托克召開國際經濟論壇。俄羅斯總統普京到會並發表講話。普京說，孤立俄羅斯是根本不可能的事情。普京稱讚亞洲的作用。中國派遣龐大代表團與會。稍後，普京會見了中國代表團領袖栗戰書。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，俄羅斯總統普京今天說："不可能孤立俄羅斯"。普京現在更着眼於亞洲。普京說，儘管西方有 "制裁熱"，但孤立俄羅斯是 "不可能的"，普京稱讚亞洲的 "作用越來越大"，而莫斯科正越來越多地轉向亞洲。

普京在俄羅斯遠東地區符拉迪沃斯托克的一個經濟論壇上說："無論一些人多麼想孤立俄羅斯，都不辦不到。"

該論壇有幾位亞洲國家高級官員參加。

俄羅斯自2月24日在烏克蘭發動侵略攻勢以來，西方國家並不看好莫斯科，近幾個月來，莫斯科加速向亞洲轉移，希望找到新的市場和供應商，以取代因美國和歐盟制裁而失去的市場和供應商。作為這種趨勢的一個標誌，俄羅斯駐北京大使周三宣布，普京還將在下周在烏茲別克斯坦舉行的上海合作組織峰會期間與他的中國同行習近平舉行會談，上合組織是作為對西方影響力制衡力量而建立的。

這將是新冠病毒大流行病開始以來，習近平的第一次到國外訪問。

在這種提升對亞洲重視背景下，普京周三在符拉迪沃斯托克經濟論壇上發表講話，這對俄羅斯來說具有戰略意義，因為俄羅斯的經濟正因制裁而受到影響。雖然中國在烏克蘭戰爭中向俄羅斯提供了政治支持，並渴望得到俄羅斯的碳氫化合物能源，但中國卻避免幫助莫斯科規避制裁。

在面對包括中國人在內的大量亞洲商業和政治領導人發表的長篇演講中，普京稱讚亞太地區在世界事務中 "發揮着越來越大的作用"，與他普京描繪的正在衰落、被 "通貨膨脹 "困擾的西方形成鮮明對比。普京說：整個國際關係體系已經發生了不可逆轉的變化。

普京今天在論壇間隙與緬甸軍政府首腦敏昂萊進行了交談，對俄羅斯和緬甸之間的 "積極 "關係表示讚賞。

俄羅斯總統隨後將會見全國人民代表大會常務委員會主任、中國排名第三的高官栗戰書。

據法新社說，俄羅斯希望在經濟和安全方面與中國建立最密切的聯繫。在舉行符拉迪沃斯托克論壇的同時，俄羅斯在過去幾天里在俄羅斯遠東地區進行了大規模的軍事演習，包括中國在內的幾個國家或盟國的士兵都參加軍演。昨天，普京親自監督了這些演習。

就北京方面，中國目前正在經歷與美國的外交危機，美國眾議院議長南希-佩洛西8月曾訪問台灣，中美關係更加惡化。

普京試圖將俄羅斯作為與亞洲國家對抗西方的共同陣線的一部分，普京說，對莫斯科的制裁是對全球經濟的威脅。普京說，新冠病毒大流行病 "已被新的全球挑戰所取代，這些挑戰威脅着整個世界。他說：我是說西方的制裁熱。俄羅斯總統譴責西方精英頑固地拒絕看清事實，和美國難以捉摸的控制，普京譴責針對俄羅斯實施嚴厲制裁。

面對西方的 "技術、金融和經濟侵略"，俄羅斯總統說，他很高興俄羅斯經濟正在逐漸遠離美元、歐元和英鎊這些不可靠的貨幣，而是轉向了中國人民幣。

昨天6日，俄羅斯國有天然氣巨頭Gazprom宣布，中國現在將以盧布和人民幣支付中俄合同，而不再是美元。普京先生說：絕對多數的亞太國家不接受制裁的破壞性邏輯。普京呼籲說：創造性的夥伴關係將為我們的人民開闢巨大的新的機會。