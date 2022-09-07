烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭南部反攻勢壯 志在奪下赫爾松

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烏克蘭米科拉耶夫州帕魯泰內的一座葡萄園入口遭襲擊留下的集束彈藥火箭彈殘片。 2022年9月5日照片
烏克蘭米科拉耶夫州帕魯泰內的一座葡萄園入口遭襲擊留下的集束彈藥火箭彈殘片。 2022年9月5日照片 © RFI/Boris Vichith
作者： 小山
3 分鐘

烏克蘭戰事雖然膠着，但自奪回赫爾松的反攻打響以來，烏克蘭軍隊第一次公開報告在第聶伯河左岸取得了進展和奪回領土。日前，周日晚間，烏克蘭總統澤連斯基就證實了這些戰場勝利，而且不僅在赫爾松地區，也在頓巴斯，烏克蘭軍隊正擴大攻勢。

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烏克蘭軍隊稱正在收復赫爾松地區的領土。據本台在基輔的記者Stéphane Siohan報道稱，9月4日星期日，一張照片在社交網絡上大量流傳，照片中一名烏克蘭士兵在一家當地醫院的屋頂上豎起烏克蘭國旗，以示該城市已經被奪回。所涉城鎮是位於赫爾松州北部的維索科波萊，烏克蘭軍隊在那裡至少從俄羅斯軍隊手中奪回了兩個地盤。

烏克蘭當局在赫爾松行動周圍仍然刻意保持着戰略迷霧，但可以觀察到幾個重要現象。以可怕的戰鬥為代價，烏克蘭軍隊正在位於第聶伯河以西的赫爾松地區的幾個軸線上推進，戰略意圖是要把俄羅斯軍隊逼退到河邊。同時，烏克蘭軍隊繼續對第聶伯河上方的俄羅斯軍隊集結進行大規模打擊，希望控制後勤路線，使俄羅斯軍隊無法撤退。

過去24小時的另一個重要消息是，烏克蘭軍隊宣布重新奪回奧澤爾內，這是頓巴斯的一個小鎮，位於反攻戰鬥前線的Siversky Donets河北部。這意味着，即使在頓巴斯，烏克蘭軍隊也在進行攻擊。在戰略上，基輔正試圖重新控制主動權，並向俄羅斯軍隊發號進攻號令。

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