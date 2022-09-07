烏克蘭南部反攻勢壯 志在奪下赫爾松

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭戰事雖然膠着，但自奪回赫爾松的反攻打響以來，烏克蘭軍隊第一次公開報告在第聶伯河左岸取得了進展和奪回領土。日前，周日晚間，烏克蘭總統澤連斯基就證實了這些戰場勝利，而且不僅在赫爾松地區，也在頓巴斯，烏克蘭軍隊正擴大攻勢。

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烏克蘭軍隊稱正在收復赫爾松地區的領土。據本台在基輔的記者Stéphane Siohan報道稱，9月4日星期日，一張照片在社交網絡上大量流傳，照片中一名烏克蘭士兵在一家當地醫院的屋頂上豎起烏克蘭國旗，以示該城市已經被奪回。所涉城鎮是位於赫爾松州北部的維索科波萊，烏克蘭軍隊在那裡至少從俄羅斯軍隊手中奪回了兩個地盤。

烏克蘭當局在赫爾松行動周圍仍然刻意保持着戰略迷霧，但可以觀察到幾個重要現象。以可怕的戰鬥為代價，烏克蘭軍隊正在位於第聶伯河以西的赫爾松地區的幾個軸線上推進，戰略意圖是要把俄羅斯軍隊逼退到河邊。同時，烏克蘭軍隊繼續對第聶伯河上方的俄羅斯軍隊集結進行大規模打擊，希望控制後勤路線，使俄羅斯軍隊無法撤退。

過去24小時的另一個重要消息是，烏克蘭軍隊宣布重新奪回奧澤爾內，這是頓巴斯的一個小鎮，位於反攻戰鬥前線的Siversky Donets河北部。這意味着，即使在頓巴斯，烏克蘭軍隊也在進行攻擊。在戰略上，基輔正試圖重新控制主動權，並向俄羅斯軍隊發號進攻號令。