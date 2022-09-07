聯合國推動烏克蘭紮波羅熱核電站安全

烏克蘭/俄羅斯/聯合國/紮波羅熱核電站

烏克蘭南部城市米科拉夫和赫爾松之間的一個烏克蘭軍隊與俄羅斯軍隊對峙的陣地戰壕。 2022年6月12日 資料照片

聯合國希望推動烏克蘭核電站的安全。聯合國秘書長古特雷斯為烏克蘭與俄羅斯雙方制定了具體步驟，以使烏克蘭南部俄羅斯控制的紮波羅熱核電站周圍地區非軍事化。首先是俄羅斯和烏克蘭軍隊應當承諾避免在歐洲最大的核電站核電站及其周圍進行軍事活動。

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據路透社今天報道說，聯合國秘書長古特雷斯周二對聯合國安理會說：“作為第二步，應該就非軍事化邊界達成協議。” 古特雷斯說，“具體而言，這將包括俄羅斯軍隊承諾從該邊界撤出所有軍事人員和裝備，以及烏克蘭軍隊也承諾不進入該邊界。”

上周，由國際原子能署機構負責人格羅西率領的國際原子能機構 (IAEA) 檢查員冒着炮擊越過前線到達發紮波羅熱核電站。聯合國核監督機構的兩名專家繼續留任以保持長期存在。

國際原子能機構周二發布的一份期待已久的報告列出了該核工廠的受損情況，包括一座裝有核燃料的建築物、一座儲存放射性廢物的設施和一座裝有警報系統的建築物。國際原子能署說，該核電站已多次被切斷對核電站安全運行至關重要的異地電源。

國際原子能署的報告避免將損害責任歸咎於任何一方。該核電工廠在俄羅斯2 月 24 日入侵烏克蘭後不久，就被俄羅斯軍隊佔領，但核電站內仍由烏克蘭技術人員操作。紮波羅熱由俄羅斯軍隊佔領，河岸對面則是烏克蘭的陣地。