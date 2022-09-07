英相特拉斯首次國會質詢 誓就能源危機立即行動

新首相

英國新首相特拉斯（Liz Truss）7日面臨上任以來首次國會質詢，證實將採取計畫遏止能源價格飆漲，並誓言針對能源危機立即採取行動。

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法新社報導，特拉斯在接替前英國首相約翰遜（Boris Johnson）入主唐寧街後，7日首次以首相身份在國會備詢，面臨在野工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）的質詢。

特拉斯指出，英國人民希望政府將能幫助他們解決問題，尤其是生活成本及能源價格攀升。特拉斯表示，她將在8日公布計畫，部分承擔人民支付持續飆漲的能源帳單。

她排除將對能源公司課徵暴利稅，但稱將在8日公布計畫細節，確保消費者及企業在未來幾個月能夠負擔得起暖氣等能源費用。