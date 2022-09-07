阿爾巴尼亞指控伊朗對其網絡襲擊並宣布與之斷交

阿爾巴尼亞/伊朗

2022年9月7日，阿爾巴尼亞政府指控伊朗應對7月針對阿爾巴尼亞政府部門網站的網絡襲擊行動負責，宣布與其斷交，相關決定立即生效。

阿爾巴尼亞政府7日指控伊朗操縱了一個月前針對其政府部門網站的網絡攻擊，宣布立即斷絕與伊朗的外交關係，要求伊朗駐地拉那使館人員24小時內全部離境。

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據法新社報道，伊朗駐地拉那大使館已經接到阿爾巴尼亞政府要求其駐館人員離境的正式文件。

阿爾巴尼亞政府總理7日在一份公報中宣布了這項決定。公報指出，7月15日，政府以及多個公共服務部門網站遭遇大規模網絡攻擊。事後的深入調查已經找到無可辯駁的證據，證明伊朗政府操縱並資助了這次網絡襲擊行動。

7月中，一次來自境外的大規模網絡攻擊行動導致阿爾巴尼亞政府宣布關閉政府以及多個公共部門網站。在此之前兩個月，該國才宣布關閉一些政府行政部門實體設施，轉為線上服務，以提高效率，減少賄賂行為。

不過，根據阿國政府7日的公報，這次網絡攻擊行動雖然規模大，但襲擊行動並未成功。尤其是相對於行動操縱者想要達到的目的來說，造成的損失微不足道。所有網絡系統目前都已全部恢復運行，也沒有出現無可挽回的數據丟失。

襲擊行動發生在伊朗流亡反對派人士在地拉那周邊城鎮召開會議活動前一周。這次會議在原定召開日期的前夜，在阿爾巴尼亞政府要求下取消，但阿爾巴尼亞政府並未具體說明所提的安全理由是什麼。

9月7日，阿爾巴尼亞宣布與伊朗斷交之際，美國政府宣布將採取新措施，讓伊朗政府對針對阿爾巴尼亞的網絡攻擊行動付出代價。美國國家安全顧問委員會發言人在一份公報中強烈譴責伊朗針對北約盟國發動網絡攻擊。

隨柏林牆倒台，前蘇聯社會主義陣營瓦解，阿爾巴尼亞於2009年就加入北約。今年7月，歐洲聯盟也正式啟動接受阿爾巴尼亞入盟的談判程序。

不過，美國國家安全委員會要繼續懲戒伊朗的表態可能也預示有關伊朗核問題的談判不會很快取得新的進展。

幾個月來，2015年伊朗核問題協議簽署國努力為重啟該協議運作展開談判。德黑蘭方面做出一些讓步。但顯然尚未達到美國期望的目標。