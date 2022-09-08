限制俄公民入境歐盟

波蘭和波羅的海3國商定 限制俄羅斯公民入境歐盟

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Le drapeau russe dans la région du Donestk, en Ukraine, le 22 août 2022
Le drapeau russe dans la région du Donestk, en Ukraine, le 22 août 2022 © Valentin Sprinchak/TASS/Sipa USA/SIPA
作者： 法廣
4 分鐘

波蘭和波羅的海3國8日表示，最晚自9月19日起，它們將對持有歐洲聯盟簽證的俄羅斯公民暫時限制入境，以應對“公共政策及安全受到的威脅”。

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法新社報導，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和波蘭4國總理發表聲明說，“對於俄羅斯公民大量且與日俱增地湧入”歐盟，他們感到憂心。

聲明表示：“我們認為，這正為我們的公共安全以及我們共有的整個申根地區（Schengen area），構成日益嚴重的威脅。”

聲明並說，這4國“同意採取一套區域性的共同做法，藉此表達我們具有政治意志和堅定意向，來對持有歐盟簽證的俄羅斯公民實施國家級的暫時性措施”。

這些措施將“針對為了觀光、文化交流、運動活動和經商等目的而旅行的俄國公民，限制入境申根地區”；但有一些類別的入境例外，包括“異議人士”、“人道案例”及持有歐盟國家居留證者與其家屬。

4位總理在聲明中還說：“當烏克蘭人民正受到折磨和殺害，侵略國的人民卻能在歐盟各國來去自如，這令人無法接受。”

他們表示，在這項議題上，他們將“繼續設法促成在歐盟層面採取共同做法”。

歐盟成員國外交部長8月在捷克首都布拉格開會時，同意暫停2007年與俄羅斯達成的簽證便捷化協議，但並未採取更廣泛的禁止入境措施。

不過，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）當時表示，與俄羅斯接壤的國家可“自行採取措施，限制俄國公民入境歐盟”。

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