英國伊麗莎白女王二世去世 馬克龍贊其為“法蘭西之友”

伊麗莎白女王二世去世

英國女王伊麗莎白二世9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral）離世，享年96歲。全國降半旗，順位繼承人是查爾斯王子。查爾斯向“一位珍愛的君主和一位深受愛戴母親”致敬。美國總統拜登表示：英國女王伊麗莎白二世是一位有尊嚴、持之以恆的女王。拜登希望“與英國國王和王後繼續保持密切的友誼關係”。

廣告 繼續瀏覽後續

法國總統馬克龍用英法文發推文表示：伊麗莎白二世女王陛下是七十多年來英國前赴後繼的象徵、團結的化身。我緬懷這位永遠銘刻在她的祖國、銘刻在她的百年世紀里的愛心女王、法蘭西之友！

法國前總統薩科齊表示：伊麗莎白二世“是我們英法之間永恆友誼的象徵”。薩科齊表示說：“我不會忘記這種輝煌而自由的精神；銘記她謙遜和慷慨的個性，她曾激勵了一代又一代人”。薩科齊繼續寫道：我對“她動人的幽默、甜美的微笑、充滿善意和風趣的性格”表示敬意。

白金漢宮在一份聲明中說：“女王8日下午在巴爾莫勒爾安詳離世。國王和王後當晚留在巴爾莫勒爾，9日將返回倫敦”。

伊麗莎白二世6日任命新首相特拉斯（Liz Truss）後被醫師囑咐休息，白金漢宮8日稍早表示，醫師“相當關切女王陛下的健康”，王儲查爾斯和威廉王子及時趕往女王現居的蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral）探視。她在親人的陪伴下安詳離世。

伊麗莎白女王今年6月才慶祝登基70周年白金禧年慶典（Platinum Jubilee），是英國在位最久的君王。

古特雷斯8日說：“在數十年的全面變革中，包括在非洲和亞洲的非殖民化以及英聯邦的發展進程中，她的存在就像是一顆‘定心丸’。”

秘書長表示，女王伊麗莎白二世是聯合國的好朋友，時隔五十多年，兩度訪問紐約聯合國總部。“她堅定地致力於許多慈善和環境事業，並在格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變化大會期間向代表們發表了感人的講話”。