全世界均以鮮花祭悼女王仙逝

英國/女王

英國女王8日去世，倫敦首先在哀傷雨天，再次出現無數民眾擺放的鮮花鋪陳景象，悼念女王。當晚，數千人聚集在倫敦市中心的白金漢宮外，一些人在黑色的鐵門外獻上鮮花。在女王溫莎城堡的居家外也有鮮花場景。黑色的出租車在宮殿外排成一排，向女王致敬。

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據路透社今天報道稱，伊麗莎白女王之死在世界各地都引發哀傷，悼念多以鮮花為標誌。

伊麗莎白的肖像出現在倫敦市中心皮卡迪利廣場和該市金絲雀碼頭金融區的巨幅廣告牌屏幕上，以及橫跨大西洋的紐約時代廣場。英國駐紐約總領事館外擺放有鮮花。

在紐約一家出售經典英式美食的餐廳 Tea & Sympathy，人們紛紛前來喝杯英國茶以表達敬意。據Tea & Sympathy 的老闆尼基佩里說，“女王仙逝，如同我們自家有媽媽死了一般哀傷，因為我們和女王以及王室一起經歷世界，” 尼基佩里說，“今天有很多人淚流滿面地出現在這裡。他們哪怕是男人，美國人。”

在華盛頓，美國國旗降半旗，以紀念這位君主逝世，美國總統拜登說女王的遺產“將在英國歷史的篇章和我們世界的故事中佔據重要篇幅”。

女王的死在世界各地的城市中被悼念。

在柏林，英國大使館外擺放着鮮花和蠟燭，而在威尼斯，英國國歌《上帝保佑女王》則在意大利城市奏響。

在巴黎，埃菲爾鐵塔在午夜的鐘聲中緩緩趨暗，以向女王致敬。

在巴西，俯瞰里約熱內盧的基督救世主巨型雕像被英國國旗的紅藍白三色點亮，而澳大利亞則以英國顏色照亮悉尼歌劇院的風帆。

在紐約舉行的美網公開賽上，在突尼斯的昂斯·賈比爾和法國的卡羅琳·加西亞進行的女子半決賽開始前，網球迷和球員們默哀片刻。

而在新西蘭，武裝部隊成員在奧克蘭戰爭紀念館舉行儀式性的毛利哈卡舞向女王致敬，奧克蘭民眾則表達了悲痛之情。奧克蘭居民 Nicki Reeves 說：“你知道這個消息會傳來，但當它真的到來時，還是被震驚。因為這麼多年來，女王已經出現在每個人的生活中。”