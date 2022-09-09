卡米拉晉位王後 不尋常的道路

英國/女王

曾被她所取代的女人即戴安娜王妃稱為“羅威納犬”，新任英國國王查爾斯的第二任妻子卡米拉可能永遠無法完全贏得公眾的喜愛，但她現在是王後，終於獲得25年前很少有人會想到這個王後稱號。

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路透社今天報道稱，卡米拉是從戴安娜的陰影中崛起。

1997 年，查爾斯的第一任妻子、廣受歡迎、魅力四射的戴安娜王妃在巴黎的一場車禍中去世，享年 36 歲，那時，卡米拉被媒體描述為英國最討厭的女人，她永遠無法嫁給查爾斯，更不用說成為女王了。

查爾斯和戴安娜於 1992 年分居，並於 1996 年離婚。戴安娜指責卡米拉破壞了她的婚姻，而卡米拉經常被描繪成古板和邋遢，而現年 75 歲的卡米拉也常被拿來與查爾斯上鏡的第一任妻子戴安娜相提並論。但查爾斯和卡米拉確實在 2005 年結婚，從那時起，儘管有些人不情願地承認她是王室的關鍵成員，但她對丈夫的鎮靜作用幫助他處理了自己的角色。

據卡米拉在 1993 年公開的一次秘密錄製的電話交談中告訴查爾斯，“我願意為你受苦。這就是愛。這就是愛的力量。”

對她未來地位的任何揮之不去的疑慮終於在今年 2 月伊麗莎白女王登基 70 周年之際被打消，當時伊麗莎白祝福卡米拉成為王後，稱這是她的“真誠願望”這樣做。查爾斯當時也說，“當我們共同尋求為女王陛下和我們社區的人民服務和支持時，我親愛的妻子一直是我自己堅定的支持。”

據路透社，傳說在早期，卡米拉調情地提醒查爾斯，她的曾祖母愛麗絲凱佩爾是前威爾士親王愛德華七世的長期情婦。然後她顯然說：“那又怎麼樣？” 查爾斯與卡米拉兩人約會了一段時間，傳記作家喬納森·丁布爾比說查爾斯當時考慮過結婚，但覺得太年輕了，無法邁出如此重要的一步。

查爾斯本人在 1981 年的一場婚禮上娶了 20 歲的戴安娜，這場婚禮不僅讓英國着迷，也讓全世界着迷。然而，儘管有兩個孩子，威廉和哈里，但幾年後兩人的關係變壞了，王子重燃了與前情人的浪漫。

1993 年，他們的關係深度暴露在震驚的公眾面前，當時一份秘密記錄的私人談話的記錄在報紙上發表，其中包括王子說希望住在帕克鮑爾斯的褲子里並轉世成為她的衛生棉條等私密細節。查爾斯說，“你最大的成就是愛我。” 但卡米拉卻回答說，“哦，親愛的，這比從椅子上跌下來還容易。”

在次年的一次著名電視採訪中，查爾斯承認他與戴安娜結婚不到六年就恢復了他們的婚外情，但表示只是在他們的婚姻不可挽回地破裂之後。然而，戴安娜稱卡米拉為“羅威納犬”，並指責卡米拉為婚姻分手負責。隨着她與查爾斯的關係破裂，她在 1995 年的一次電視採訪中說：“我們三個人在這段婚姻中——所以有點擁擠。”

雖然戴安娜穿着閃閃發光的禮服為單調的溫莎宮帶來了魅力，但許多英國人不明白為什麼查爾斯更喜歡熱愛鄉村的卡米拉。

伊麗莎白的丈夫菲利普親王在給戴安娜的一封信中說：“查爾斯為了一個像卡米拉這樣的人，冒着一切風險是愚蠢的。” 菲利普親王還說，“我無法想象任何心智正常的人會為了卡米拉而離開你。”

然而，接近查爾斯的人說，卡米拉讓他擺脫了嚴格的王室職責和宮廷教育的束縛，這是其他人所沒有的。在他與戴安娜的婚姻破裂後，據說他給她買了一枚鑽戒和一匹馬，並每天送她一束紅玫瑰。

戴安娜去世後，負責重建因媒體多年關於不忠的負面報道而受損的王室聲譽的王室助手也慢慢開始了將卡米拉融入更公開角色的任務。這對夫婦第一次公開露面是在 1999 年在倫敦麗茲酒店為卡米拉的姐姐舉行的生日派對上，到 2005 年他們得以結婚。

曾經高度批評的小報現在對她大加讚賞。

然而，卡米拉從未完全贏得公眾的廣泛喜愛。

據路透社說，根據 YouGov 的定期民意調查追蹤器，2022 年 5 月，只有 20% 的受訪者認為她應該成為王後，而 39% 的受訪者認為她應該獲得王妃的頭銜。然而，在女王支持她成為王後後，《每日郵報》的一項民意調查顯示，55% 的人支持這一舉動，而反對的人為 28%。

儘管許多英國人對她在查爾斯和戴安娜婚姻破裂中所扮演的任何角色都無法原諒，但哈里王子表示他和他的哥哥並非如此。“老實說，她一直與我和威廉非常親近，”哈利在 2005 年 21 歲生日時接受採訪時說。“她不是邪惡的繼母。”