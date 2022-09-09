女王不在了 新國王登基 麻煩事又來了：多國要賠償要拒絕君主權

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英國女王去世，立即引帶查爾斯王子繼位登基成為國王，封號為查爾斯三世。但查爾斯的繼任激起了加勒比地區要求英國賠償的呼籲，同時呼籲取消英國君主作為他們的國家元首。

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據路透社今天報道稱，查爾斯國王繼位後，政界人士和活動人士再次呼籲加勒比地區的前殖民地取消君主的國家元首地位，並要求英國支付奴隸制賠償金.

查爾斯繼承了他的母親伊麗莎白女王的職位，她統治了 70 年並於周四下午去世。

據牙買加總理表示，他的國家將哀悼伊麗莎白二世去世，安提瓜和巴布達總理下令降半旗，直到她下葬。但在某些方面，人們對遙遠的君主在 21 世紀應該扮演的角色表示懷疑。今年早些時候，一些英聯邦領導人在盧旺達基加利舉行的一次峰會上對 54 國英聯邦的領導權從伊麗莎白移交給查爾斯表示不安。

巴哈馬國家賠償委員會主席、現年 44 歲的學者霍爾-坎貝爾 Niambi Hall-Campbell 周四表示：“隨着君主制角色的變化，我們預計這可能是一個推動我們地區賠償討論的機會。”霍爾-坎貝爾向女王的家人表示哀悼，並指出查爾斯在去年的儀式上承認了“令人震驚的奴隸制暴行”。她說，她希望查爾斯能以一種反映“時代要求正義”的方式領導。

據路透社說，15 至 19 世紀期間，超過 1000 萬非洲人被歐洲國家束縛在大西洋奴隸貿易中。那些在殘酷航行中倖存下來的人被迫在加勒比海和美洲的種植園勞作。

牙買加賠償倡導者羅莎莉亞·漢密爾頓說，查爾斯在基加利會議上關於他個人對奴隸制的悲痛的評論提供了“一定程度的希望，希望將從歷史中吸取教訓，了解許多國家直到今天所承受的痛苦影響，並解決賠償需求。

不過，新國王在基加利的講話中沒有提到賠償。

漢密爾頓協調的倡導者網絡在威廉和凱特訪問期間發表了一封公開信，呼籲英國“道歉和賠償”。漢密爾頓補充說，女王的兒孫們有機會領導賠償對話。

牙買加政府去年宣布計畫要求英國賠償，因為他們強行運送大約 60 萬非洲人到甘蔗和香蕉種植園工作，這些種植園為英國奴隸主創造了財富。

來自巴巴多斯的加勒比和平與融合運動秘書長戴維·丹尼說：“應要求任何將接任該職位的人允許王室向非洲人民支付賠償金。”他甚至說，“我們都應該努力來取消王室作為我們國家元首的地位。”

牙買加已經暗示它可能很快就會跟隨巴巴多斯放棄承認王室統治。8 月份的一項調查顯示，56% 的牙買加人贊成取消英國君主的國家元首地位。