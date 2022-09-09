女王走後查理3世繼位 登基儀式10日隆重舉行

英國/女王

周五，從澳大利亞到英國，鐘聲和炮聲印證對伊麗莎白二世的悼念。在英國，為期10天的全國哀悼開始了，新國王查理三世也將開啟新紀元。正式的登基儀式定於10日舉行。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社說，查理三世於周六宣布為國王。

73歲的查理三世與他的妻子卡米拉（Camilla）在蘇格蘭的巴爾莫勒爾（Balmoral）過夜後回到倫敦，現在她是王後妃，查理將在周六上午正式宣布為國王。他將於周五晚上向英國人發表電視講話，向這位被英國首相莉茲-特拉斯稱為 "世界上最偉大的領導人之一 "的女王致敬。

英國計畫於周五晚上在倫敦聖保羅大教堂為女王舉行追思會。

新國王查理3世在登基統治之時就是英國最年長的君主。他的受歡迎程度遠遠低於他的母親，他的母親一直保持着君主的威望和神秘感，不接受採訪，對自己的觀點保持沉默。

查理三世是在一個艱難的時刻登上王位的，英國面臨著40年來最嚴重的經濟危機，並且在6年內有4位首相。在英國脫歐的後果、對獨立的渴望以及蘇格蘭和北愛爾蘭的緊張局勢之間，英國一直被內部紛爭所搖撼。

即便在仍然是王國的前英國殖民地，對殖民主義歷史的批評也在增加，共和主義的傾向也在增強。

英國新任首相利茲-特拉斯將在四天內見到兩位君主，這種情況在英國歷史上從未見過。

法新社說，預計女王的葬禮結束後，女王將被安葬在溫莎城堡的小教堂里，葬禮只在家人參與下進行。