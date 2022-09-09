烏克蘭軍隊稱已把俄兵趕出多個領土

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭今天報告在東部和南部獲得軍事勝利，重新奪回了大片領土。烏克蘭總統澤連斯基在昨夜今晨視頻講話中說，自 9 月 1 日以來，烏克蘭軍隊已經“解放了數十個據點”，並在東部和南部收復了 1000 平方公里的失地。

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據路透社今天報道，烏克蘭宣布說已將俄羅斯士兵趕出數十個社區，並呼籲美國以及國際社會提供更多援助。據烏克蘭總統澤連斯基還發布了一段視頻，視頻中烏克蘭士兵歡呼奪回了烏克蘭第二大城市哈爾科夫附近的東部城鎮巴拉克利亞。視頻還顯示俄羅斯軍隊丟盔棄甲留下了大批卡車、大炮和彈藥。

不過，據親俄官員維塔利·甘切夫告訴俄羅斯國家電視台，俄羅斯軍隊已經擊退了烏克蘭企圖包圍和佔領巴拉克利亞的企圖，他說巴拉克利亞仍掌握在俄羅斯軍隊手中。

路透社說無法獨立確認戰場情況。

早些時候，烏克蘭准將奧列克西·格羅莫夫說，烏克蘭軍隊已經推進到俄羅斯防線後方 50 公里（30 英里）處，並重新佔領了哈爾科夫地區的 20 多個村莊。烏克蘭軍方今天星期五早些時候表示，俄羅斯軍隊正試圖撤退哈爾科夫西南部的 Vilkhuvatka 村和東南部的 Borodoyarske 地區的受傷人員和損壞的軍事裝備。

烏克蘭報告反攻軍情同時，也呼籲獲得更多軍援。據美國國務卿布林肯說，烏克蘭軍隊正在取得進展，他承諾只要需要，美國必定提供支持。布林肯告訴記者：“我們確實得到了關於烏克蘭反攻的新消息，但說獲全勝，現在還為時過早，我們看到烏克蘭軍隊明確和真正的軍事進展，特別是在赫爾松周圍，而且烏克蘭軍隊在東部頓巴斯戰況也有發展。”布林肯剛剛再次訪問了基輔。

如果這些成果得到證實並保持勢頭不變，這將是對俄羅斯軍隊造成的嚴重打擊，西方情報部門稱，俄羅斯軍隊確實已經蒙受巨大的傷亡。這一戰場勝利也將極大地鼓舞烏克蘭。

本周在哈爾科夫地區的突然反攻中，烏克蘭軍隊出其不意深入俄羅斯防線後方。

烏克蘭數周以來一直在報告在赫爾松附近的南部進行大規模反攻。西方軍事分析家認為，俄羅斯軍隊在急於增援南方時，可能暴露了軍隊動向，遭到烏克蘭軍隊打擊。