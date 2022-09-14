伊麗莎白二世遺容供人瞻仰 經濟危機中葬禮高昂費用引發爭議

女王移靈威斯敏斯特廳

英國已故女王伊麗莎白二世的靈柩已抵達白金漢宮。皇家衛隊今天下午（9月14日）將護送靈柩穿過倫敦市中心抵達威斯敏斯特廳，供人瞻仰四天後，舉行葬禮。

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搭載女王靈柩的皇家空軍C-17運輸機於星期二（13日）晚上7時左右，從蘇格蘭愛丁堡飛抵倫敦西部的空軍基地。遵照女王的遺願，安妮公主陪同女王靈柩抵達倫敦。女王的靈柩隨後被安置在一輛靈車中前往白金漢宮，國王查理三世、王後、威廉王子和哈里王子在宮中迎候。

今天下午，靈車將從白金漢宮前往威斯敏斯特廳，國王和其他王室成員將步行送葬。他們將在當天下午3時抵達威斯敏斯特廳。據法新社社報道，靈柩將停放在威斯敏斯特廳中的高台上，從星期三下午5時到下星期一早上6時30分，24小時開放讓公眾瞻仰。

英國政府預計，前來瞻仰女王遺容的隊伍可能長達7.2公里，屆時公眾或將排隊數小時才能沿着泰晤士河進入威斯敏斯特宮。女王的國葬將在下星期一（19日）上午11時舉行。

經濟危機中 伊麗莎白二世的葬禮費用引發爭議

儘管伊麗莎白二世女王深受英國人民愛戴，但在經濟危機下，一些不支持君主制者批評說，這場葬禮太鋪張浪費。

本台法語組特派記者Daniel Vallot報道，根據最新民意調查，約 20% 的英國反對君主制的人譴責這場葬禮的盛況和費用，在他們眼中，更加過分的是英國正面臨非常嚴重的經濟危機。

因此，有些人決定抵制女王的葬禮，甚至在電視上也是如此。羅伯特的情況尤其如此，他是倫敦郊區的居民，自稱是共和黨人。 他發現在這種經濟背景下，儀式的規模過大：“當人們將難以支付賬單時，看到這一切當然非常令人不安，我們不需要這些盛況，這些穿越全國的皇家之旅。 簡單莊嚴的儀式就足夠了，好比北歐其他君主制國家或荷蘭那般”。

報道指出，這場葬禮已經成為歷史上最昂貴的葬禮。倫敦的另一位居民馬克則認為，沒有什麼可恥的。 “對，要錢，王室要錢！但這不是原因。當你想到君主制給予我們的一切，尤其是女王……我認為付出並不太貴，” 他說。

英國君主制支持者反覆出現的論點是：王室肯定要花錢——每年 5000 萬歐元——但由於旅遊業的紅利，它給這個國家帶來了更多，且不僅如此，安迪解釋說，他是一位自稱是溫和的君主主義者。 “這是一個享譽全球的品牌形象，被英國公司用作賣點。君主制不僅有利於旅遊業，也有利於商業，” 他說。

無論對君主制的批評與否，英國人無論如何都同意，新國王必須減少王室生活的開銷。