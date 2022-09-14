俄羅斯軍事情報笨拙 遭烏克蘭殺了個漂亮回馬槍

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭軍隊近日在東部南部捷報頻傳。俄羅斯被烏克蘭的反攻打得措手不及，法新社歸咎於普京與情報部門失靈，高層遭矇騙，軍事參謀與戰略機構無法預料可預見的事件。再者，烏克蘭軍事情報得到西方支援，及時準確對俄軍進行打擊。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，在幾天的時間裡，烏克蘭部隊在一場似乎陷入困境的戰爭中重新獲得了主動權，而這一戰線自夏天開始曾幾乎沒有動靜。他們現在已經奪回了多個城鎮和數千平方公里的土地。

據總部設在美國的CNA研究所的邁克爾-科夫曼說，莫斯科沒有看到烏克蘭軍隊反擊到來，"這是軍事情報的巨大失敗"。他們 "完全錯過了躲避機會"。而國際關係史學家、巴黎Sirice實驗室研究員皮埃爾-格拉瑟(Pierre Grasser)認為，俄羅斯 "未能預料到烏克蘭軍隊的反攻"。

與其他許多人一樣，他指出了烏克蘭人的聲東擊西行為，他們在南部宣布反擊，然後在東北部發動了更大規模的反擊。他認為，然而微弱的信號可能已經提醒了莫斯科，特別是烏克蘭似乎在整個8月都在用小規模行動探測這條戰線實力。

鑒於所有人都能獲得空前豐富的衛星圖像和信息，即間諜們所說的 "公開資源"，這種驚人效果就更加出人意料了。任何重大力量的部隊或炮兵運動，原則上都不可能逃脫敵人。

費城對外關係研究所（FPRI）的研究員羅布-李（Rob Lee）甚至指出，電報群Telegram上的一些俄羅斯頻道一個月前就在談論哈爾科夫附近的烏克蘭集中地。據這位專家說："俄羅斯軍隊最大的弱點之一是對戰場上的變化反應太緩慢。

仍然被困在蘇聯軍事理論文化中的俄羅斯軍隊高度集中，但也做出了錯誤的決定，或者根本沒有決定。

俄羅斯軍隊在3月企圖征服基輔的痛苦失敗已經突出了曾經被認為是世界上最強大的軍隊之一的未曾預料到的弱點。俄羅斯的情報部門受到指責，包括普京本人，以及與總部脫節的作戰部隊的適應性差。隨後，俄軍進行了重組，春季在頓巴斯推進，曾給對手造成了嚴重損失。

但是它的軍隊整體弱點後來又犯了。據邁克爾-科夫曼（Michael Kofman）回憶說，在6月，由於沒有進行總動員，俄國人沒有替換被幾個月的戰鬥耗盡的部隊。結果是："他們在頓巴斯，卻沒有做好充分的防禦準備"，使前線的部分地區 可怕地暴露在反擊之下。

據俄羅斯獨立軍事專家亞歷山大-赫拉姆奇欣觀察到，烏克蘭同時進行的反擊使俄羅斯軍隊任務更加複雜。"他告訴法新社：俄羅斯情報部門並不了解真正的反攻究竟會在哪裡發生。

然而，對他來說，俄羅斯的敗退可以在其他地方得到解釋。因為在烏克蘭，整個烏克蘭人口都被動員起來，烏克蘭人可以按照他們的意願增加部隊。而且這位專家還提到了技術裝備，特別是地面上的武器數量。他認為這對烏克蘭的部隊是有利的。而且莫斯科不能忽視這樣一個事實：即澤連斯基總統最終將獲得他的盟友所提供的現代武器裝備。

據華盛頓CNAS的克里斯托弗-多爾蒂（Christopher Dougherty）在他的推特賬戶上說，俄軍的軍事首長們 "沒有為烏克蘭引進了北約的武器做好準備"。希馬斯和哈姆導彈或凱撒自行榴彈炮改變了戰爭的進程，因為莫斯科沒有預見到它們對戰鬥的影響。

該研究人員堅持認為，在每個階段，俄羅斯都無法迅速做出正確的決定。

法新社說，另一方面，自2014年克里米亞失守以來，烏克蘭的軍隊進行了改革，並得到了西方援助，烏克蘭正在壓迫俄軍的痛點。據克里斯托弗-多爾蒂總結說：“烏克蘭收集、處理信息並迅速有效地採取行動的能力，使它在與俄羅斯的集中化和僵化的指揮結構相比時具有重大優勢。”

俄羅斯獨立軍事專家亞歷山大-赫拉姆奇欣還強調了外國情報的分量。他說："烏克蘭實時接收來自美國衛星和遠程雷達探測飛機的信息。