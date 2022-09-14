普京不下台 反而嚴整要求他下台的人

俄羅斯/要求普京下台呼籲

俄羅斯一個民選代表委員會在要求普京下台後面臨解散。該委員會其中一名代表表示，在周二法官的裁決後，一群聖彼得堡地方政客呼籲解僱總統普京，他們可能面臨解散區議會的風險。2022 年 9 月 13 日在俄羅斯聖彼得堡舉行的聽證會後，斯莫爾寧斯科耶市議會成員德米特里·帕柳加因公開活動旨在詆毀俄羅斯當局而還被罰款47,000 盧布，罪名是他要求將普京下台，從而“抹黑”當局。

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據路透社今天報道稱，上個星期，俄羅斯一個民選代表委員會的一組代表呼籲國家杜馬以叛國罪指控普京並剝奪他的權力，理由是俄羅斯在烏克蘭的軍事損失以及西方制裁對其經濟造成的損害等一系列原因。另一位當地代表說，來自聖彼得堡、莫斯科和其他幾個地區的 65 名市政代表簽署了她周一發表的請願書，要求普京辭職。

雖然目前對普京的掌權沒有構成威脅，但在俄羅斯人因“抹黑”武裝部隊或散布有關武裝部隊的“故意虛假信息”而面臨重刑的風險之際，這些舉動標誌着民選代表罕見地表達了異議。

帕柳加在周二的聽證會前告訴路透社，該組織的呼籲不僅針對自由派的俄羅斯人，還針對“忠於當局的人，當他們看到俄羅斯軍隊缺乏成功時，他們也開始懷疑”。他說，在上周的閃電反攻中，烏克蘭將俄羅斯軍隊趕出數十個城鎮並重新奪回了其東北哈爾科夫地區的大片領土，他預計這些人的數量會增加。他還說，“當然，現在發生的事情已經成功地與我們的議程相吻合。許多喜歡普京的人開始感到被背叛了。我認為烏克蘭軍隊運作得越成功，這樣的人就會越多。”

路透社引述俄羅斯政治分析家塔蒂亞娜·斯塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）表示，克里姆林宮面臨的更大風險不在於議員們的抗議本身，而在於對抗議反應過於嚴厲的危險。獨立分析項目 R 的創始人斯塔諾瓦亞說：“這種反應或過度反應，可能對政權造成比這份請願書更大的政治損害。但我毫不懷疑，所有簽署請願書的人都會承受政治壓力。”

俄羅斯當局已經針對被指控抹黑軍隊的人發起了數千起法律訴訟，通常會因他們是首次“犯罪”而被罰款，但一名莫斯科區議員因傳播虛假信息而於 7 月被判入獄 7 年。其他幾名記者和反對派人士已被指控並可能面臨監禁。克里姆林宮發言人德米特里佩斯科夫周二警告說，在法律允許的範圍內，批評觀點是可以容忍的。“只要他們在法律範圍內，這就是多元化，但這條線非常非常細，在這裡必須非常小心。”

聖彼得堡地方議員克塞尼婭·索斯特羅姆（Ksenia Thorstrom）周一發表了呼籲普京辭職的請願書，她說現在說要求普京下台的呼籲運動結果還為時過早。索斯特羅姆告訴路透社稱，“要求政客辭職是絕對正常的。這沒有任何犯罪行為。””