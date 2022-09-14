普京說不出席英國女王葬禮 消息稱英國制裁禁止入境

英國/俄羅斯

英國女王伊麗莎白二世國葬將於19日在倫敦西敏寺舉行，英國官方消息稱，屆時會有超過100位來自各國的國王、王後、元首和貴賓出席，但俄羅斯和白俄羅斯領導人都未受邀。俄羅斯入侵烏克蘭後，這兩國皆不會受邀出席倫敦的國葬儀式，成為被排除參與葬儀的少數國家之一。

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英國女王19日倫敦西敏寺國葬，法新社引述消息稱普京與白俄總統均未受邀。一位不願透露姓名的消息人士表示，軍政府執政的前英國殖民地緬甸，以及長期遭國際社會排斥的北朝鮮同樣未獲邀出席女王國葬。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）葬禮下周將在倫敦西敏寺舉行，屆時勢必會是一場大型外交事件，對負責籌辦葬禮的白金漢宮和英國政府構成重大維安和儀節挑戰。

美國總統拜登已確認會出席。據報導，倫敦方面已同意拜登乘坐配備裝甲的總統座車「野獸」（The Beast）抵達葬禮現場。

本周外泄的計畫文件顯示，其他領袖將搭乘巴士專車前往西敏寺，但主辦單位後來澄清說，與英國關係最密切盟國的領導人都將使用各自的交通工具，包括法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）及日皇德仁，這是德仁2019年登基以來首度出訪海外。

其他更具爭議性的受邀者包括巴西右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。沙特地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）2018年捲入異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）謀殺案，時隔4年，目前不清楚他是否列於受邀賓客名單上。

英國女王本月8日辭世後，俄羅斯總統普京曾致上溫暖哀悼，稱女王「當之無愧地受到臣民的愛戴與尊敬，在世界舞台上享有權威」，但普京隨即排除出席女王葬禮。俄羅斯和白俄羅斯在倫敦都設有大使館，但克里姆林宮在白俄總統魯卡申科（Alexander Lukashenko）支持下揮軍入侵烏克蘭後，兩國與英國關係一直處於緊繃狀態，瀕臨崩潰。俄羅斯與白俄領導人也受到旅行禁令制裁，是英國自俄烏戰爭以來祭出的制裁措施中的一環。