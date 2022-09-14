澤連斯基視察剛剛奪回的重鎮伊祖姆 未穿防彈衣

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基周三察訪問了東部城市伊祖姆，這是本月處從俄羅斯軍隊手中奪回的戰略重鎮，烏克蘭軍隊正在推動大規模反攻。

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據烏克蘭軍隊第25空降旅在臉書上說，澤連斯基參加了伊祖姆烏克蘭國旗的升旗儀式，澤連斯基感謝軍隊解放了烏克蘭的土地。烏克蘭軍方在推特官網上張貼了澤連斯基視訪的照片。

根據澤連斯基電報群官網公布的照片，在武裝警衛的圍簇下，澤連斯基身穿卡其色軍裝，既沒有戴頭盔，似乎也沒有穿防彈背心。據圖片顯示，在澤連斯基衣服的一邊肩膀上，可以看到一個寫着 "烏克蘭或死亡 "的貼飾。

據澤連斯基宣告說，”我們的藍黃國旗已經在伊祖姆上空飄揚！我們只朝着一個方向前進，向前，走向勝利。“

據烏克蘭宣布，烏克蘭軍隊已經從俄羅斯軍隊手中奪回了東部和南部的幾千平方公里的土地，俄羅斯軍隊在2月24日發動入侵後佔領了這些烏克蘭土地。

俄羅斯軍隊周三表示，俄軍正在哈爾科夫地區對烏克蘭軍隊發動猛攻。稍早，面對烏克蘭的猛烈反攻，俄羅斯軍隊被迫撤逃。

據俄羅斯國防部在其每日簡報中說：”俄羅斯軍隊現在在Dvorichna、Balaklyaya和Kupiansk地區進行了大規模轟擊，目標是烏克蘭武裝部隊第14和93摩托化旅的部隊和裝備。“

但經過閃電般的攻勢，烏克蘭在兩星期內奪回了與俄羅斯接壤的幾乎整個哈爾科夫地區，包括巴拉克利亞、庫比安斯克和伊祖姆等城鎮。後兩個城市卻是俄羅斯軍隊的關鍵後勤中心，據莫斯科方面稱，俄羅斯軍隊後來撤退到頓涅茨克省，這是俄羅斯控制的烏克蘭領土上兩個頓巴斯分離主義地區之一。

據法新社報道，烏克蘭正在該國南部被佔領的赫爾松地區進行多方位反攻。烏克蘭聲稱在那裡取得了進展，但進展程度低於該國東北部地區。

最近幾周，烏克蘭軍隊炮擊了戰略橋樑，以破壞俄羅斯軍隊的供應。周一，它聲稱在當地已經奪回了500平方公里。此外，還發生了幾起針對俄羅斯佔領區官員的襲擊事件，有些是致命的。

周三，部署在被佔領的赫爾松和紮波羅熱地區的俄羅斯國民警衛隊告訴俄羅斯機構，他們已經逮捕了130多與烏克蘭合作的可疑的人。