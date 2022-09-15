歐盟重申對烏克蘭不懈支持 澤連斯基要求加入歐盟共同市場

烏克蘭/歐盟

歐盟委員會主席馮德萊恩周四在訪問基輔時承諾，歐盟將一如既往支持烏克蘭對抗俄羅斯，馮德萊恩並說，只要烏克蘭提出需求，歐盟 將給予不懈支持。烏克蘭在戰場上取得勝利。烏克蘭總統澤連斯基今天表示，烏克蘭的優先事項是融入歐盟的共同市場。

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烏克蘭總統澤連斯基在基輔與歐盟委員會主席馮德萊恩舉行的聯合新聞發布會上說："我們的優先問題是烏克蘭融入歐盟共同市場，因為我們已經走在成為歐盟成員國的路上。而馮德萊恩周在基輔則承諾，隨着烏克蘭軍隊取得勝利，歐盟仍然將持續支持烏克蘭對抗俄羅斯。

馮德萊恩訪問烏克蘭同時，俄羅斯總統普京和中國主席習近平在烏茲別克斯坦舉行了上海合作組織（SCO）的區域峰會，該組織被吹捧為是西方聯盟的 "替代方案"。

普京譴責西方推行"單極世界 "的企圖，讚揚北京對烏戰的 "平衡 "立場。中國沒有譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵，但也沒有允許批准俄羅斯入侵。習近平強調，中國已經準備好與俄羅斯一起承擔其 "大國 "的角色，同時堅持在世界混亂中實現 "穩定 "的目標。

在烏克蘭，歐盟委員會主席馮德萊恩會見了烏克蘭總統澤連斯基和總理丹尼斯-奇米格爾，說她對烏克蘭部隊在前線的 "勇敢戰鬥 "印象深刻，並確認了歐盟委員會在9月初提出的針對基輔的50億歐元財政方案。

馮德萊恩對澤連斯基說，"只要有需要，你就會有你的歐洲朋友在你身邊。我們是永遠的朋友。"

這是馮德萊恩第三次訪問烏克蘭。她在周四被澤連斯基授予烏克蘭勳章。這也是烏克蘭成為歐盟候選國後，馮德萊恩第一次訪問基輔。馮德萊恩在出訪前說，與澤連斯基會談的重點是如何 "在烏克蘭走向加入歐盟的過程中使我們的經濟和人民更加緊密地聯繫在一起"。

歐洲聯盟在6月批准了烏克蘭的申請。而且烏克蘭也有加入北約的願望。莫斯科將這一前景視為生存威脅，並於2月24日以這一借口加上其他的借口發動了對烏克蘭的入侵。

西方以一系列針對俄羅斯的制裁作為回應，同時向基輔提供武器，這一關鍵支持使烏克蘭在最近幾周從俄羅斯軍隊手中奪回數千平方公里的領土。

但烏克蘭財政部長謝爾蓋-馬爾琴科(Sergei Martchenko)表示，烏克蘭也在懇求財政支持，因為其經濟已經崩潰，該國每月估計需要50億美元來彌補預算赤字。

在馮德萊恩訪問前夕，澤連斯基察訪了最近從俄羅斯人手中奪回的哈爾科夫東北部地區的戰略重鎮伊祖姆，他在那裡向烏克蘭人承諾 "勝利"。他強調，由於烏克蘭在9月初發起的反攻，"幾乎整個哈爾科夫地區都得到了解放"，佔領了 "400個地區"。

法新社說，周三傍晚，俄羅斯軍隊用七枚導彈襲擊了水利基礎設施，導致克里維伊里格的因古雷茲河暴發洪水，當地是澤連斯基的故鄉，澤連斯基對此作出譴責。當地軍事管理部門負責人奧列克桑德-維爾庫爾（Oleksander Vilkul）說，俄羅斯軍隊周四對該鎮進行了一次新的打擊，擊中了一家工業企業，造成了嚴重破壞，但沒有人員傷亡。

在東部前線，包括Toretsk、Bakhmut、Avdiivka和Chassiv Iar在內的幾個城鎮和村莊遭到俄羅斯軍隊炮擊，根據烏克蘭總統的統計，在過去24小時內有兩名平民死亡，13人受傷。

在Bakhmut，法新社記者周四上午看到，一棟公寓樓在夜間遭炮火襲擊，仍然燃冒濃煙。消防員正試圖在一堆廢墟中尋找屍體，因炮火街道上幾乎空無一人。

在南部的赫爾松地區，烏克蘭軍隊仍然在進行反攻，但似乎比哈爾科夫遇到的阻力更大，據總統府稱，那裡的局勢 "極其困難"，"戰鬥很激烈"。

據俄羅斯軍隊說，俄軍對南部米科拉耶夫和東北部哈爾科夫地區的烏克蘭軍隊進行了 "大規模打擊"。俄羅斯外交發言人瑪麗亞-紮哈羅娃警告華盛頓不要向烏克蘭發送遠程導彈，這將是跨越 "紅線"，迫使莫斯科作出 "反應"。