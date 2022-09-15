澤連斯基周三在基輔遭遇“輕微車禍” 經醫生檢查未發現嚴重傷勢

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烏克蘭總統發言人尼基福羅夫（Serhiy Nikiforov）當地時間周四凌晨通過其臉書賬戶發表聲明稱，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）所乘坐的汽車及其護衛車隊周三在基輔發生了一起輕微的車禍。聲明說，澤連斯基事後接受了醫生的檢查，沒有發現嚴重的傷勢。

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基福羅夫發表的聲明寫道：“在基輔，一輛汽車與烏克蘭總統的汽車和護衛車隊相撞。陪同國家元首的醫護人員為汽車司機提供了緊急救助，並將他轉移到救護車上”。聲明補充說：“總統接受了醫生的檢查，沒有發現嚴重的傷勢。執法人員將查清事故的所有情況”。

澤連斯基周三對烏克蘭東北部哈爾科夫州，烏軍近日從俄軍手中奪回的戰略要地伊久姆市進行了視察，並慰問了當地的官兵。烏克蘭總統府於基輔時間周四凌晨上傳了澤連斯基例行的晚間演說，其本人出鏡並發表講話。

澤連斯基在講話中提到：“我已經從哈爾科夫地區——從我們的哈爾科夫地區，從被解放的地區回來了。到今天為止，幾乎整個地區都被解除了佔領。這是我們的戰士們史無前例的行動——烏克蘭人再次成功地完成了許多人認為不可能的事情。僅在積極行動的第一天，我們的部隊就前進了19公里。在五天的戰鬥中覆蓋了110公里。總共有近400個佔領點被解放。留在這塊領土上的15萬烏克蘭人現在再次感受到普通、安全、正常的生活是什麼樣子。”

澤連斯基說：“俄羅斯軍隊已經在哈爾科夫地區停留了五個多月。在這段時間裡，佔領者甚至沒有試圖為人民做任何事情。他們只是破壞，只是剝奪，只是奪走。他們留下了滿目瘡痍的村莊，在其中一些村莊沒有一棟未被破壞的房屋。佔領者留下的學校變成了垃圾場，教堂被破爛不堪，簡直成了廁所。”

澤連斯基表示：“記者們，包括烏克蘭記者和外國記者獲得了進入解放區的機會。世界必須看到這種破壞，必須感受到俄羅斯給烏克蘭人帶來的痛苦。我們的執法人員已經收到了關於佔領者的謀殺、酷刑和綁架的報告。世界在布查看到的，我們在切爾尼戈夫地區、蘇梅地區的被佔領領土上看到的，以及我們現在在哈爾科夫地區看到的，都是對烏克蘭人進行種族滅絕的證據。證據表明，除了種族滅絕，俄羅斯無法帶來其他東西。”

澤連斯基補充說：“而我將用俄語對‘同志們’說話：你們今天的導彈攻擊，俄羅斯的導彈瞄準了克里維里赫市（Kryvyi Rih、澤連斯基的老家），卡拉丘尼夫斯克水庫的大壩，這些根本沒有軍事價值的物體，實際上擊中了數十萬的普通平民，這是俄羅斯會輸的另一個原因。而且不僅僅是這場戰爭，還有歷史本身。”

澤連斯基談到：“歷史是由人寫的，絕不是由野蠻人寫的。誰會留在歷史中？所有發射這些導彈的人。那些來到我們土地上的人。弱者，你們是對平民發動戰爭的弱者。逃離了戰場的無賴，試圖從遙遠的地方進行傷害。你們仍將是他們自己的孫子會感到羞恥的恐怖分子。事件表明，俄羅斯士兵的唯一出路是向烏克蘭部隊投降。這是唯一能保證他們的生命和符合所有公約的態度的選擇。每個俄羅斯士兵都應該已經明白，只有在烏克蘭的俘虜中，才不會有人把他當作炮灰，在這場對俄羅斯來說顯然是失敗的戰爭中使用。”

澤連斯基說：“在克里維里赫市的導彈襲擊現場，人們正在做一切事情來消除這又一次俄羅斯卑鄙行為的後果。這一卑鄙行為可能會讓瘋狂的俄羅斯宣傳家感到高興，但肯定不會挽救俄羅斯士兵的道德和心理狀態。他們明白，俄羅斯的指揮部是無能的，在烏克蘭的各條戰線上，等待他們的是潰敗。俄羅斯不會用任何恐怖手段來解決這個問題，因為恐怖只會證實採用恐怖手段的人的弱點。”

澤連斯基提及：“今天在伊久姆，我為我們的英雄們頒發獎章。我很榮幸在這片土地上向解放這片土地的人頒發國家獎章。”他亦指：“當然，我還要感謝主情報局的戰士們，他們都巧妙地把敵人的恐慌變成了真正的歇斯底里。”

澤連斯基表示：“烏克蘭國旗將回到我們國家的所有地方。就像在哈爾科夫地區一樣，烏克蘭戰士將在頓巴斯、南部和克里米亞遇到。這將會發生，它一定會發生。我今天還在哈爾科夫舉行了一次會議，討論該市和該地區的能源狀況。我們考慮到一個事實，即恐怖主義國家可以採取任何新的卑鄙行為。烏克蘭各級當局：包括中央和地方、救援部門、能源公司、運輸公司都有任務為任何情況做準備。需要為所有可能的情況儲備能源、熱量和水供應。”

澤連斯基說：“我們正在為明天的活動日做準備。我們正在等待來自前線的消息。基輔將傳來外交消息——歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將進行訪問。今天幾乎是布魯塞爾的烏克蘭日。在歐盟歷史上，第一次有一個來自歐盟以外的國家在年度歐盟國情咨文報告期間實際參加了歐洲議會的特別會議——這是我們的國家。到目前為止，來自歐盟以外的國家。我們正在努力爭取歐盟正式成員資格——在政治上、法律上、象徵性地。”

澤連斯基提及：“在歐盟委員會主席的這次年度報告中，烏克蘭第一夫人也在場。我們這次訪問有一個重要的成果——在快速恢復計畫的框架下，為烏克蘭74所學校的重建提供一億歐元的資金。我們將盡一切努力實施一項大規模的社會倡議——取消我們在歐盟的人民和在烏克蘭的歐洲人的漫遊費。這將是我們和睦關係的一個強烈信號。我感謝馮德萊恩女士，我感謝我們在歐盟的所有朋友的堅定支持。”

澤連斯基說：“我感謝我們所有的戰士! 我感謝每一個在俄羅斯打擊後參與救援行動的人。我們將對恐怖分子的每一次卑鄙行為、每一枚導彈、每一個射彈作出回應。我們有能力做到這一點。榮耀歸於烏克蘭!”