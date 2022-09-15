美國白宮呼籲中國：全世界都應該對俄羅斯侵略說不

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美國白宮周四敦促中國不要在對烏克蘭的戰爭中支持俄羅斯，並稱整個世界應該對俄羅斯侵略烏克蘭保持一致譴責立場，而不是袖手旁觀。

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據路透社今天報道稱，白宮對中國說：世界必須拒絕俄羅斯對烏克蘭的侵略行動。白宮國家安全發言人約翰·柯比還指出，“我們認為任何人都不應該袖手旁觀。”白宮發言人約翰·柯比周四在接受美國有線電視新聞網採訪時告訴美國有線電視新聞網，中國國家主席習近平在烏茲別克斯坦的一次峰會上會見了俄羅斯總統普京。他說，“全世界都應該聯合起來反對普京的所作所為。”

據柯比說，“現在不是與普京像往常一樣做任何事情的時候。”

習近平和普京在上海合作組織峰會期間會晤，這是自俄羅斯軍隊於 2 月入侵烏克蘭以來的首次面對面會談。

柯比表示，中國將在多大程度上支持俄羅斯的戰爭還有待觀察，並指出北京沒有採取行動實質支持普京或違反對莫斯科的制裁。

據路透社說，另外，柯比告訴微軟全國廣播公司，美國正準備向烏克蘭提供另一套安全援助，但拒絕提供更多細節，包括何時收到。但他在 CNN 上補充說，預計該消息公告將“非常非常快”。