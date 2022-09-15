美國《台灣政策法案》之後 歐洲議會壓倒性通過“台海情勢決議文”26項主張

歐洲議會

歐洲議會大會15日以424票贊成、14票反對的壓倒性多數，通過“台海情勢決議文”，提出26項主張。考慮到台美關係進展通過無數次國會的發動塑造形勢，才有日前美國參議院外交委員會通過《台灣政策法案》的成果，歐洲議會通過的這一最新對台決議，雖然對歐盟行政部門沒有拘束力，但仍是歐台關係走上新局面的顯著標志。

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中央社報道：歐洲議會5大黨團聯名提出了以上“台海情勢決議文”（Resolution on the situation in the Strait of Taiwan），除了譴責中國軍事威脅破壞台海穩定、要求歐盟儘快與台灣談判簽署雙邊投資協議（BIA）等一貫立場之外，在美國眾議院議長佩洛西訪台引發中國軍演效應下，歐洲議會對台灣政策也有進一步主張。

該決議文首先讚許台灣當局和政治領導人們謹慎而負責地回應中共挑釁舉止，並認為歐洲國家國會議員訪台等對台灣支持的表現有助於嚇阻中國進犯，因此敦促歐盟增強與台灣政治層面的往來，歐洲議會也將繼續派代表正式訪台。

議會並要求歐盟對外事務部（EEAS）儘速展開與台灣互惠的供應鏈韌性協定談判準備工作，以強化台灣“矽盾（指晶片業）”來保障台灣安全。

歐洲議會也認為歐盟對抗中國“一帶一路”倡議的“全球門戶”（Global Gateway）海外基礎建設計畫，應尋求與台灣“新南向”計畫共同投資合作。

此外，議會希望歐盟執委會（European Commission）更改駐台機構“歐洲經貿辦事處”名稱，以反映雙方更廣泛的交往關係。決議也呼籲尚未在台灣設立貿易辦事處的歐洲國家跟進立陶宛的例子，加強在印太地區的經濟和外交關係。

這是歐洲議會今年第7次通過對台灣友善的決議文件，此前包括“香港違反基本人權情勢”緊急決議案、“歐盟與印太地區之安全挑戰”報告等也都有支持台灣的主張。