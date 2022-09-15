遭撞事故 澤連斯基泰然處之至此隻字未提

烏克蘭/澤連斯基

烏克蘭總統澤連斯基昨夜乘專車在從哈爾科夫返回基輔途中，在基輔地區遭到一名駕車者駕車撞擊。烏克蘭官方報告澤連斯基受輕傷。澤連斯基車隊並向肇事司機提供醫療援手。烏克蘭官方稱對撞車事件展開調查，釐清是交通事故或是其他緣由。但至此，澤連斯基今天投入繁忙公務，包括與歐盟委員會主席馮德萊恩會談，沒有任何字句提及遭撞事故。

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據法新社今天報道稱，烏克蘭總統澤連斯基的發言人14日夜間表示，一名駕車者撞上了載有烏克蘭總統澤連斯基的總統座車，事故地點在基輔地區，總統澤連斯基在事故中沒有受到嚴重傷害。

烏克蘭官方發言人尼基福羅夫在當地時間周四1:22在Facebook上發布的聲明中說：“在基輔，一輛汽車與烏克蘭總統的汽車和總統護衛車隊的車輛相撞。” 據發言人說：“陪同總統的醫生向肇事汽車司機提供了緊急援助，並將他轉移到救護車上。”

根據官方消息說，總統澤連斯基接受了醫生的檢查，沒有發現嚴重的傷害。

烏克蘭執法機構將調查事故的所有情況。但"沒有提供進一步的細節。

在事故發生後不久發布的深夜電視講話視頻中，澤連斯基說他剛從哈爾科夫地區回來，並保證自為趕走俄羅斯軍隊的反擊戰以來，幾乎整個哈爾科夫地區都得到了解放。澤連斯基沒有提及撞車事故以及他輕傷情況。

按日程，歐盟委員會主席馮德萊恩今天到訪烏克蘭基輔，與澤連斯基會談，商討援助烏克蘭。