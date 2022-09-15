G7猛批俄羅斯 稱不再對中國 "天真 "

G7/中國/俄羅斯/德國

在德國舉行的世界工業七國集團貿易部長會議周四表示，他們將 "加大努力"，防止俄羅斯從烏克蘭戰爭中獲得經濟利益，並承諾結束對中國貿易的 "天真 "態度。

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據法新社今天報道說，世界工業七國集團今天猛批俄羅斯並承諾結束對中國的 "天真 "態度。

德國經濟部長羅伯特-哈貝克（Robert Habeck）說："我們正處於一個地緣政治局勢中，世界貿易原本改善人民生活的理念正受到考驗。"德國輪值世界工業7國集團會議主席，哈貝克在諾伊哈登堡城堡（東部）主持了今天的會議。

在為期兩天的會議結束時發表的聲明中，G7部長們表示，面對日益緊張的地緣政治環境，他們希望使他們的貿易關係 "多樣化"。 據聲明表示，"我們，七國集團貿易部長強調，在互利的基礎上實現貿易多樣化和擴大貿易關係，這對於提高我們經濟的復原力和可持續性至關重要。"

據該報道，G7部長們的目標今天指向中國。根據G7 聲明，"我們將對中國實施更有力的貿易政策（......），天真想法的時代已經結束"。歐盟貿易專員瓦爾迪斯-東布羅夫斯基斯在一次新聞發布會上說，"中國是我們關注的問題之一，在扭曲競爭、對產業補貼、還有透明度方面，都將重新審視中國。"歐盟貿易專員瓦爾迪斯-東布羅夫斯基斯在一次新聞發布會上說。

G7國家還聚焦俄羅斯及其對烏克蘭的入侵問題。烏克蘭經濟部長尤利婭-斯維里登克也被邀請出席G7會議。據G7部長們說："我們將保持並擴大我們的協調努力，以防止俄羅斯利用其非法侵略，並打擊俄羅斯繼續戰爭的能力。

為了支持烏克蘭，部長們還討論了一個 "金融機制"，為烏克蘭的未來重建籌集私人和公共資金。去年6月，G7集團的國家元首們曾宣布，他們希望通過一個國際會議和重建計畫來支持烏克蘭的戰後重建。