俄《共青團真理報》總編輯“突然中風”去世，享年68歲

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當地時間9月14日，俄羅斯《共青團真理報》總編輯弗拉基米爾·尼古拉耶維奇·孫戈爾金在遠東地區考察時去世，享年68歲，這一消息得到該報證實。克林姆林宮當天就孫戈爾金去世發表聲明，指出“這是俄羅斯新聞界的巨大損失”。據悉，孫戈爾金的遺體被運至俄羅斯首都，他的葬禮和告別儀式定於周五在莫斯科的特羅耶庫羅夫公墓舉行。

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《共青團真理報》周四報導稱，孫戈爾金去世時，正在俄羅斯遠東的濱海邊疆區為即將出版的關於探險家弗拉基米爾·阿爾謝尼耶夫的書收集資料。他的同事、該報副總編輯列昂尼德·紮哈羅夫陪同前往。

紮哈羅夫周三在談到這一事件時表示：“事情發生得絕對突然，沒有任何預兆”。他說：“我們當時在Roshchino村。我們正在開車。我們已經在往哈巴羅夫斯克方向走了。我們計畫在今天傍晚到達那裡，然後從那裡去莫斯科。一切都很好。”

紮哈羅夫說，孫戈爾金建議他們休息一下，“找個漂亮的地方......吃午飯”。孫戈爾金隨後身體突然抱恙。紮哈羅夫說，“三分鐘後，弗拉基米爾·尼古拉耶維奇開始窒息。我們把他帶到外面的新鮮空氣中。他已經失去了知覺”。

紮哈羅夫補充說：“做初步檢查的醫生說，......顯然是中風。但這是初步結論”。據了解，孫戈爾金1954年6月16日出生於哈巴羅夫斯克，1976年大學畢業後加入《共青團真理報》，擔任交通記者，自1997年起擔任該報總編輯兼總幹事。

俄總統普京周三向孫戈爾金的親友致唁電稱：“弗拉基米爾·孫戈爾金的去世是俄羅斯新聞界的巨大損失，也是我們所有人的損失。他是一位愛國者，也是一位非凡的、有創造力的、有天賦的人。他走過了漫長的旅程，從一個報道貝加爾-阿穆爾幹線建設的記者開始，到成為最大和最受歡迎的媒體之一——傳奇的《共青團真理報》的負責人。而且他總是樹立忠於自己職業、忠於職業道德的榜樣，並能團結同事，建立一個真正的志同道合的團隊”。

除了普京外，“今日俄羅斯”（RT）總編輯瑪格麗塔·西蒙尼揚、俄副總理德米特里·切爾尼申科、俄外交部發言人瑪麗亞·紮哈羅娃等該國名流對孫戈爾金的去世表示悼念。《共青團真理報》接受慰問。

此前，當地時間9月10日晚，俄能源公司“遠東和北極發展集團”航空安全部門總經理、39歲的伊萬·佩喬林在符拉迪沃斯托克附近的豪華遊艇上落水。之後，他的屍體被發現。在本周的這兩起死亡事件之前，僅在今年就有多起其他俄羅斯名流的離奇死亡事件發生。