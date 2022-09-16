另開油管 俄羅斯將給歐洲的天然氣輸送到中國去

俄羅斯/中國

俄烏戰爭膠着，其間，通往歐洲的北溪2號天然氣管線停用，俄羅斯能源部長諾瓦克透露，將有俄國通往中國的管線取代北溪2號輸送管道。

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據俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）15日在接受俄羅斯電視台 Rossiya-1訪問時，被問到俄國會否以通往亞洲的西伯利亞之力2號（Force Siberia 2）取代通往歐洲的北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管線時，他直接回答「會的」。

當天稍早，諾瓦克在訪問烏茲別剋期間透露稱，俄羅斯與中國很快會簽署協議，透過「西伯利亞之力2號」天然氣管線，每年輸送「500億立方公尺的天然氣」。這樣的量幾乎與北溪1號（Nord Stream 1）550億立方公尺的最大輸氣量相當，但北溪1號9月2日起已關閉；北溪1號輸氣終端在德國，俄羅斯供應歐盟的天然氣有1/3是經北溪1號輸送。

據法新社報道，途經蒙古的西伯利亞之力2號將為亟賴能源的中國經濟提供及時雨，從而將取代本為德國長年支持，卻被美國視為眼中釘的北溪2號；西方盟國在俄國2月入侵烏克蘭後已割捨北溪2號。西伯利亞之力2號管線將於2024年動工。

俄羅斯能源部長諾瓦克表示，俄羅斯2022年對歐盟的天然氣出口「會減少約500億立方公尺」在此同時，諾瓦克表示自2019年底通往中國東北的西伯利亞之力1號（Force Siberia 1）管線營運商，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）如今將增加輸氣量達每年200億立方公尺。

該報道稱，西伯利亞之力1號將於2025年達最高輸氣量，每年將達610億立方公尺，因此超越北溪1號。這當中的380億立方公尺，將依俄中2014年所簽署的合約，輸送給中國石油天然氣集團（CNPC）。