德國/烏克蘭戰爭/軍事

德國總理朔爾茨今天敦促說，德國必須有一支 "歐洲裝備最好的軍隊"，他還呼籲歐洲國家在北約組織內的軍事力量應當增加。

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據德國總理朔爾茲今天說，德國必須成為擁有 "歐洲裝備最好的武裝力量"的國家。據朔爾茲說，"作為人口最多的國家，擁有最大的經濟實力，並且位於歐洲大陸的中心，我們的軍隊必須成為歐洲常規防禦的支柱，成為歐洲裝備最好的武裝力量。"

德國總理朔爾茲今天是在對聯邦國防軍主管人員的一次演講中作如上表達。

據法新社說，俄羅斯對烏克蘭的入侵是德國國防政策的一個轉折點，導致德國建立了一個1000億歐元的特別基金來升級德國軍隊的裝備，並也對國防進行了戰略更新。

據一位德國前國防部長認為，我們雖然被朋友圍拱，但事實是，政治、經濟和社會的很大一部分都太願意相信這種說法，現在出現這樣的後果，顯示是錯誤的，正如我們今天所知，特別是如果我們看一下德國軍隊的落後狀況，就知道說法是錯誤的。

據朔爾茨認為：我們應該清楚，德國應該準備好為我們歐洲大陸的安全承擔起領導責任。

默克爾的繼任者朔爾茲因德國對烏克蘭提供謹小慎微的軍事支持而受到批評，他被批評過於膽小。但朔爾茲現在也寄希望於增加歐洲防務，特別是在北約內部增加軍力。朔爾茨說："我們歐洲人必須在北約組織中承擔更多的責任。

朔爾茨還贊成建立一個 "歐洲司令部"，可以 "執行無論是像去年在阿富汗那樣撤離我們的國民，或是像在伊拉克、馬里或尼日爾那樣執行歐洲諮詢或培訓的不同軍事任務"。

朔爾茲還打算 "利用歐盟條約已經提供的可能框架，將任務委託給一些成員國組成的"堅定者聯盟"集團，以完成可能的歐洲軍事行動。但是，據朔爾茲說，"也許歐洲最緊迫的問題，是完全難以解決的武器系統和軍事裝備的數量以及不同軍火公司之間的競爭問題"。據朔爾茲說："隻有協調提高歐洲的能力，歐洲才能有效採取行動。"他敦促說，"應當特別重視防空領域，在歐洲層面進行協調，這才有助於加強北約里的歐洲支柱"。