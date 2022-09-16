歐盟貿易專員：歐美日確認在多邊貿易體系中消除強迫勞動承諾

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為期兩天的七國集團貿易部長會議9月15日在德國勃蘭登堡州新哈登貝格結束。美國、日本和歐盟的貿易及勞工部長當天就國際勞工組織日前發布的《現代形式奴隸制全球估計》報告發表了三方聯合聲明。歐盟貿易專員東布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）周四通過推特表示：“昨天歐盟委員會提議歐盟禁止使用強迫勞動生產的產品。今天，歐盟、美國和日本在七國集團會議上確認共同承諾在多邊貿易體系中消除一切形式的強迫勞動。”

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聯合國下轄機構國際勞工組織9月12日發表了《現代形式奴隸制全球估計》報告。報告指，到2021年，有5000萬人生活在現代奴役中。其中，2800萬人被強迫勞動，2200萬人被困在強迫婚姻中。在過去五年中，遭受現代奴役的人數顯著增加。婦女和兒童仍然處境非常脆弱。

據了解，美國貿易代表戴琪、勞工部長沃爾什（Marty Walsh）、日本經濟產業大臣西村康稔、厚生勞動大臣加藤勝信、歐盟貿易專員東布羅夫斯基、勞工和社會權利專員施密特(Nicolas Schmit)周四共同發表了聯合聲明。

聲明寫道：“我們，美國、日本和歐盟的貿易和勞工部長，共同關注全球強迫勞動的情況，以及國際勞工組織（ILO）、國際人權組織‘自由行走’（Walk Free）和國際移民組織新近發布的《現代形式奴隸制全球估計》報告中的強迫勞動估計數。我們注意到，估計有2800萬個人被強迫勞動，而且自2016年以來，這個數字增加了300萬人。此外，86%的強迫勞動者是在私營部門，而14%的強迫勞動者是在國家強制的情況下。被強迫勞動的婦女和女孩人數為1180萬，其中330萬是兒童。與非移民工人相比，移民工人面臨的被強迫勞動的風險是三倍。”

聲明提及：“我們認識到與難以接觸到的強迫勞動受害者的數據收集和衡量有關的挑戰，並強調國際勞工組織等聯合國組織能夠參與透明的數據、研究和獨立評估的重要性，以便為有關人權和國際勞工標準的循證決策提供依據。我們讚揚那些致力於數據完整性和透明度的統計人員和研究人員。”

聲明稱：“我們再次強調，我們承諾在基於規則的多邊貿易體系中消除一切形式的強迫勞動，包括國家支持的強迫勞動，並決心加強國家和國際努力以履行這一承諾。從道義上講，我們有必要這樣做。此外，回顧1998年國際勞工組織《關於工作中的基本原則和權利宣言》（2022年修訂）和2008年《社會正義促進公平全球化宣言》，侵犯基本勞工權利——包括強迫勞動，絕不應該被用來在我們的全球貿易體系中獲得不公平的競爭優勢。”

聲明稱：“我們承認，消除強迫勞動需要採取多方面、多利益相關者的方法，解決強迫勞動的根源。這包括通過盡職調查等措施促進人權和國際勞工標準。我們認識到大多數強迫勞動涉及到私營部門，因此我們將繼續努力提高企業的清晰度和可預測性，明確告知他們在解決全球供應鏈中的強迫勞動方面的責任，並鼓勵他們採取更有力的行動。”

聲明稱：“我們歡迎2022年七國集團貿易部長聲明，並回顧2021年七國集團貿易部長關於強迫勞動的聲明和2022年七國集團勞工部長聲明，並共同承諾探索有助於打擊全球供應鏈中強迫勞動的新政策和舉措。我們打算審查需要加強的現行貿易和勞工政策，並解決任何現有的差距。我們還認識到與相關利益相關者，包括髮展中國家的利益相關者進行對話的重要性，以進一步努力消除強迫勞動，並確定分享數據、證據、工具和資源的機會。”

聲明表示：“我們感謝國際勞工組織在解決全球強迫勞動問題方面發揮的領導作用，包括利用其監督機制，提供技術專長，提出適當的政策反應，促進國際合作，並衡量國家和全球消除強迫勞動的進展。”

此外，東布羅夫斯基周三在七國集團貿易部長會議場邊與戴琪舉行了會談。據美國貿易代表辦公室介紹，“他們注意到美國和歐盟在一系列共同的優先事項上的密切合作，包括正在進行的關於鋼鐵和鋁的全球安排的談判以及在美國-歐盟貿易技術委員會（TTC）的持續合作。”