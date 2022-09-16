瑞士也出手 采類似歐盟措施 中止放寬俄人簽證協議

瑞士周五(16日)決定“完全”暫停放寬俄羅斯人簽證制度的協議；瑞士再次與歐盟站在同一路線，採取類似歐盟的措施。

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瑞士聯邦委員會於會議期間在一份新聞稿中說，該委員會“決定完全暫停

瑞士於2009 年與俄羅斯簽署的那項旨在放寬發放俄羅斯人簽證的協議”。

瑞士聯邦委員會指出，“然而，這並不是一項對俄羅斯國民實施普遍簽證禁令的問題，而是再次對他們實施普通程序，也就是實施簽證法規。”

瑞士因此與歐盟所採取的決定站在同一路線上。這份公報還說明：“瑞士完全有理由支持與歐洲採取共同且一致的簽證政策，否則它將面臨俄羅斯國民向其海外代表處提交的簽證申請數量增加的風險，這些俄羅斯國民試圖規避歐盟的相關決定。”

傳統採取中立政策的瑞士，在烏克蘭戰爭開始後的幾天里，打破了慣有的保留態度，與歐盟所採取的經濟制裁俄羅斯路線保持一致。

8月初，該委員會還模仿歐盟的措施，對於由瑞士進口的俄羅斯黃金採取制裁措施。

如今，瑞士的中立性成為辯論的核心 ：

俄羅斯指責瑞士政府不再保持中立。 在瑞士，某些民眾也譴責當局採取與歐盟相同的制裁措施。例如在國會擁有最多席位的激進右翼政黨（中間派民主聯盟 UDC ），其前主席克里斯多夫.布羅謝，希望能發動一項全民公投來捍衛它認為受到攻擊的瑞士的中立性。

9 月 7 日，瑞士聯邦委員會提出保證，“自烏克蘭衝突開始以來做出的決定（......）符合瑞士的中立政策”。 該委員會還認為，中立政策“保持其有效性”並“為瑞士保留有足夠的餘地來應對自烏克蘭戰爭開始以來在歐洲大陸發生的事件”。