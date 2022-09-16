聯合國許諾緊急派遣調查團勘查伊祖姆萬人坑

烏克蘭/聯合國/俄羅斯/伊祖姆萬人坑

聯合國新任人權事務高級專員希望能很快向最近從俄羅斯佔領者手中解放出來的烏克蘭城鎮伊祖姆派出專門小組，以調查烏克蘭當局關於發現數百人遭埋葬的萬人坑並核實烏克蘭伊祖姆民眾遭行刑處決的指控。

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據法新社今天報道稱，聯合國希望將儘快派遣小組前往烏克蘭伊祖姆調查發現的數百人遭合埋單萬人坑。

聯合國人權高級專員辦事處發言人伊麗莎白-特羅塞爾(Elizabeth Throssell)在日內瓦舉行的聯合國定期簡報會上說："我們在烏克蘭的同事，以及來自烏克蘭人權監督團，正在核實這些指控，他們旨在組織一次對伊祖姆的訪問，以確定在那裡發現的那些人的死亡情況"。據她補充說：他們將採取後續行動，並希望很快組織一次對伊祖姆的調查訪問。

烏克蘭周五表示，烏克蘭在哈爾科夫東北部地區最近從俄羅斯軍隊手中奪回的伊祖姆鎮發現了大約 "450座墳墓"，這一可怕的發現被總統澤倫斯基指責為俄羅斯佔領下罪惡。

烏克蘭總統周四晚間曾表示，在伊祖姆發現了一個 "萬人坑"，但沒有提供進一步的細節。

據聯合國人權高級專員署官員稱，"任何這種性質的信息都是令人震驚的。"聯合國人權高級專員辦事處發言人特羅塞爾在日內瓦告訴記者，“這就是為什麼必須要確定可能在這些亂葬崗中的人的死亡情況。”

據發言人解釋說，當發現亂葬崗時，重要的是要確定他們是軍人還是平民，他們是被殺還是因戰鬥或因缺乏醫療護理而加劇的自然原因而死亡。

她說：人們可能記得，這是一個在烏克蘭戰爭和圍攻馬里烏波爾期間反覆提出的問題。

9月12日訪問伊祖姆的法新社記者看到一個被戰鬥摧毀的城鎮，房屋和公共建築被毀，毀壞的裝甲車在路上到處可見。

烏克蘭指責俄羅斯軍隊在其佔領的領土上有許多侵權行為，特別是在基輔郊區的布查Boutcha，俄羅斯軍隊於3月底從那裡撤出，在那裡發現了被處決的平民屍體。

但俄羅斯否認有這些侵權行為。

聯合國調查團將於9月27日公布一份關於俄羅斯入侵對烏克蘭人權影響的全面報告。