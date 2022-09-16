英國新國王與弟妹們為女王守靈

英國/女王/葬禮

英國國王查理三世今天與他的兄弟姐妹一起在他已故母親伊麗莎白女王的靈柩前進行默哀守護，成千上萬的哀悼者排着長隊向女王致以最後的敬意。

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據路透社今天報道說，查理三世、他的妹妹安妮公主和兄弟安德魯王子和愛德華王子加入守靈，在倫敦市中心的威斯敏斯特大廳舉行了 15 分鐘的守靈儀式，他們 96 歲的母親的靈柩自星期三晚上以來一直在那裡安放。

在晚上 7 點 30 分守夜之前，查爾斯和他的妻子卡米拉王後將前往威爾士。這對王室夫婦將受到 21 響禮炮的歡迎，參加大教堂禮儀，並前往威爾士議會。查爾斯將與威爾士首席部長和其他政界人士會面。

威爾士對這位新國王具有特殊的意義，在上周即位之前的 50 年裡，他一直擁有威爾士親王的頭銜，在位比以往任何人都長。與此同時，新任威爾士親王查爾斯的兒子威廉將於周一訪問來自新西蘭、加拿大和澳大利亞的代表團，他們正在英國參加有關伊麗莎白國葬的活動。

威廉將由新任威爾士王妃妻子凱特陪同。這個頭銜以前由威廉的母親戴安娜持有，她在 1997 年的一場車禍中喪生。戴安娜的去世同樣引發了英國全國性的悲痛，威廉周四談到上周的莊嚴葬禮如何喚起了戴安娜葬禮遊行的記憶。

周三，威廉與查爾斯和他的弟弟哈里一起，在一輛載着女王靈柩從白金漢宮到威斯敏斯特宮的靈車後面走着哀傷的隊伍，這一場景讓人想起 25 年前，還是男孩時，威廉跟着戴安娜的靈柩。

英國正準備迎接來自世界各地的總統、首相和皇室成員參加周一的葬禮，這可能是英國首都有史以來最盛大的葬禮之一。