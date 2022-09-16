英女王停靈威斯敏斯特宮 中國政府代表團被禁瞻仰靈柩

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據英國廣播公司（BBC）9月16日引述英國議會的消息來源報導，在英國為逝世的女王伊麗莎白二世舉行隆重葬禮之前，中國政府一代表團被禁止進入倫敦威斯敏斯特宮瞻仰女王的靈柩。

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據了解，英國下議院議長霍伊爾爵士（Sir Lindsay Hoyle）因中方此前對五名英國下院議員和兩名上院議員實施制裁，而拒絕了中方代表團進入威斯敏斯特宮，即英國議會大廈所在地弔唁女王的請求。

伊麗莎白二世女王的靈柩現停放在威斯敏斯特大廳供民眾瞻仰，直到下周一在溫莎的聖喬治教堂下葬。中國外交部發言人毛寧在周五的例行記者會上表示，未看到相關報道，並指“英方作為主人理應秉持外交禮節和待客之道。”

霍伊爾爵士向BBC表示：“我最好不要發表評論，因為一切都可能對安全帶來影響，我如果發表評論的話是不對的”。唐寧街拒絕發表評論，其發言人說“出入議會是議會的事情”。去年中方就新疆問題對英國九名人士和四個實體實施制裁後，中國駐英大使鄭澤光被禁止進入議會大廈。

根據英國議會規則，威斯敏斯特大廳的控制權由君主任命的掌禮大臣與下院和上院的議長共同掌管。規則中沒有具體提及對諸如瞻仰儀式等場合的控制權分配，但當涉及到“邀請外國政要在威斯敏斯特大廳向兩院發表講話”時，這些邀請通常是由所有三人同意後發出的。

伊麗莎白女王的葬禮將是近年來英國最大的外交活動之一，預計將有約500名國家元首和外國政要出席，其中包括美國總統拜登。唐寧街的一位發言人說，按照慣例，與英國有外交關係的國家應該被邀請參加國葬。

報導指，敘利亞、委內瑞拉、阿富汗、緬甸、俄羅斯和白俄羅斯沒有被邀請，而伊朗、朝鮮和尼加拉瓜則被要求只派一名高級外交官出席。中國國家主席習近平也在嘉賓名單上，但他被認為不太可能出席。

此前，據《南華早報》報導，中國國家副主席王岐山將到英國參加女王的葬禮。但是毛寧在周五的記者會上表示，中方正在考慮派高級別代表團出席英國女王伊麗莎白二世的國葬，“將適時發布有關消息”。