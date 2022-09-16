莫迪有膽正告普京：現在不是戰爭時代

印度/俄羅斯/莫迪/普京

印度總理莫迪今天周五對俄羅斯總統普京表示，現在不是開戰的時候！莫迪就俄羅斯侵略烏克蘭長達近七個月的戰爭衝突，直接且公開抨擊克里姆林宮首領普京。普京對莫迪的譴責感到詫異，據路透社說，普京只是抿了抿嘴唇，看了莫迪一眼，又低頭摸了摸後腦勺。

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據路透社今天報道稱，俄羅斯總統普京因侵略烏克蘭戰爭而與西方發生對抗，但普京一再表示俄羅斯並不孤立，因為俄羅斯可以投向東方中國和印度等亞洲主要大國。但在上海合作組織 (SCO) 的一次峰會上，俄羅斯孤立的擔憂已經暴露無遺。

印度總理莫迪在烏茲別克斯坦絲綢之路古城撒馬爾罕舉行的電視會議上對普京說：“我知道今天的時代不是戰爭時代，我已經通過電話與你談過這件事。”莫迪此話一出，普京這位自1999年以來就是俄羅斯最高領導人抿了抿嘴唇，看了莫迪一眼，又低頭摸了摸後腦勺。

普京告訴莫迪，“我知道你對烏克蘭衝突的立場，以及你不斷表達的擔憂。”普京說，“我們將盡一切努力儘快制止這種情況。”

普京還指控烏克蘭拒絕談判。

2 月 24 日普京下令軍隊入侵時引發的烏克蘭戰爭已造成數萬名士兵死亡，引發了自冷戰以來俄羅斯與西方最嚴重的對抗，並使全球經濟陷入通脹螺旋。

印度已成為繼中國之後俄羅斯的第二大石油買家，因為其他國家在俄羅斯入侵烏克蘭後削減了採購量。

普京周四告訴中國國家主席習近平，他理解習近平對烏克蘭局勢的擔憂，但讚揚北京領導人在衝突問題上的“平衡”立場。習近平自 2020 年初以來首次出訪中國，並未公開提及烏克蘭戰爭。