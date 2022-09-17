伊久姆亂葬崗遭埋者死前受酷刑

烏克蘭/俄羅斯/伊久姆亂葬崗

烏方調查人員在伊久姆的一座亂葬崗中發現了超過440具屍體

在從俄羅斯軍隊奪回的一個烏克蘭地區伊久姆發現了400多座簡易墳墓和一個烏克蘭士兵的亂葬崗後，9月16日星期五進行了第一批挖掘工作。初步屍檢報告稱這些人有被折磨的痕跡，顯然是被處決而死的。烏克蘭總統澤連斯基猛烈抨擊俄羅斯，他在社群媒體發布聲明說：「俄羅斯只留下死亡和痛苦。殺人犯、施虐者。」他還說，當地發現超過400具遺體，甚至有兒童。

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據本台報道，星期五在烏克蘭伊久姆北部邊緣的一片松樹林中進行的挖掘工作艱難進行，因為遭埋者遺體腐臭。據本台記者斯特凡-西奧漢（Stéphane Siohan）報道說，法醫首先發現了一個埋有17名烏克蘭士兵屍體的合葬墳地，這些人有被酷刑的痕跡，他們顯然是被處決的。

隨後，專家們開始挖掘在這塊土地上發現的443具屍體中的大約30具。他們中的大多數人身上都有一個十字架，印有數字甚至是身份。據哈爾科夫檢察官說，埋在這片樹林里的許多人是在去年3月和4月俄羅斯圍攻轟炸該市期間被殺害的。在那段沒有水和電的日子裡，有可能一些受害者也死於饑餓、寒冷或年老。

不能排除俄羅斯軍隊是對被認定為親烏克蘭的人實施的酷刑和處決。例如，在其中一具出土的屍體的手腕上發現了一個黃色和藍色的手鐲。

當地州長奧列格-辛格博夫說：每一具屍體都將被送去解剖，以確定確切的死亡原因。他說："在伊久姆犯下的罪行規模巨大，充滿血腥和殘忍的恐怖"。

聯合國人權事務高級專員辦事處立即表示，它將派出一個小組前往現場，"確定這些人的死亡情況"。

據烏克蘭警察局長伊戈爾-克萊門科宣布，在哈爾科夫地區從俄羅斯軍隊手中奪回的地方發現了10個 "酷刑室"，包括伊久姆的6個和巴拉克利亞鎮的2個酷刑室。俄羅斯軍隊被指控在他們控制的地區有許多侵權行為，特別是在基輔郊區的布查，3月底在他們撤離後，在那裡發現了被行刑處決的平民屍體。

但莫斯科否認是俄羅斯士兵犯下的這些暴行。

據法新社相關報道說，烏克蘭軍隊從俄羅斯手裡奪回烏東城鎮伊久姆後，發現一處亂葬崗。當地行政首長西涅古波夫（Oleg Synegubov）今天說，挖出來的遺體中，99%有暴力致死的痕跡。 他還說：「有數具遺體的雙手被綁在身後，還有一人被埋時繩索繞頸。這些人顯然是被凌虐及處決。」

今天稍早，法新社記者在伊久姆郊外林地的亂葬崗，看到至少有一具挖出來的遺體雙手被縛。由於遺體狀況不佳，不清楚這名死者是平民裝扮或是着軍裝。

在官員開始挖掘亂葬崗的遺體後，烏克蘭總統澤連斯基猛烈抨擊俄羅斯，他在社群媒體發布聲明說：「俄羅斯只留下死亡和痛苦。殺人犯、施虐者。」他還說，當地發現超過400具遺體，甚至有兒童。