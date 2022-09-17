布林肯：侵略烏克蘭俄羅斯侵犯全球人民利益 舍曼：俄中不一定是信任關係

美國/俄羅斯/中國

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）9月16日在出席記者會時提及，中印兩國領導人近日對烏克蘭戰爭表達的關切“反映了全世界對俄羅斯侵略烏克蘭的影響的關切，不僅僅是對烏克蘭人民......而且是對整個地球上的國家和人民帶來的影響”。美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）當天出席活動時表示，她認為莫斯科和北京之間的關係是一種“便利的關係，不一定是信任的關係，也不一定是在所有事情上都會合力的關係”。

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布林肯周五在華盛頓與來訪的約旦外交部長薩法迪（Ayman Safadi）舉行會談，並出席了聯合記者會。期間，有記者向布林肯提問稱：“最近，我們看到中國和印度的領導人直接向普京表達了他們對烏克蘭戰爭的關切。你認為這是俄羅斯在國際舞台上的一個重大轉變嗎？”

布林肯表示：“我認為你們從中國和印度聽到的，反映了全世界對俄羅斯侵略烏克蘭的影響的關切——不僅僅是對烏克蘭人民，儘管那是毀滅性的，而且是對整個地球上的國家和人民帶來的影響。這不僅是對烏克蘭及其人民的侵略，也是對有助於維持和平與安全的國際關係原則的侵略。”

布林肯指出：“《聯合國憲章》，我們即將前往聯合國參加高級別會議周；《憲章》應該是最重要的中心。當下，違反《憲章》的頭號人物是俄羅斯。因此，我認為，世界各國都對這一點表示了真正的關切，當然，這也產生了所有的影響，包括，例如對糧食不安全的影響。”

布林肯續稱：“最近幾個月，我們花了很多時間和很多精力，試圖解決因俄羅斯的侵略而急劇惡化的糧食安全挑戰。我們已經要面對新冠疫情，我們已經要面對對糧食不安全有深刻影響的氣候變化。再加上衝突，我們現在有遠遠超過2億人處於嚴重的糧食不安全狀態。”

布林肯表示：“這是世界各國領導人正在感受到的，因為他們的人民正在感受到。因此，我認為你們所看到的只是一個事實的表現，即這種侵略一直是對全球人民利益的侵犯，我認為這增加了對俄羅斯結束侵略的壓力。”

此外，《華盛頓郵報》記者在周五的線上對話活動中向舍曼提問，“談談莫斯科和北京之間日益緊密的聯繫，以及我們將如何在短期、中期和長期內應對這些挑戰。”舍曼表示這是一個巨大的問題，並補充說：“我今天當然沒有所有的答案。但我要說的是，你知道，毫無疑問，我們剛剛看到普京總統和習近平主席於上合組織會議期間在撒馬爾罕會面。我認為，這是一種便利的關係，不一定是信任的關係，也不一定是將他們在所有事情上的努力結合起來的關係。”

舍曼稱：“很有意思的是，普京總統說了一句話，他知道習近平對他在烏克蘭所做的事情存在關切。普京這樣說非常有意思。我確信習近平正在尋找優勢，而俄羅斯正在繼續其無端的、有預謀的、可怕的入侵烏克蘭——一個主權國家，因為習近平一直在談論主權和領土完整。因此，這不符合他自己的觀點所希望的原則，無論是關於香港、西藏還是台灣。”

舍曼稱：“因此，我認為這不是一個全面的婚姻，在所有方面，形狀和形式上來看；但他們肯定會一起工作。他們也會為彼此的利益而努力。許多人認為，而且已經見諸報端，中國正在尋求在中亞壓制優勢，因為俄羅斯正在世界其他地方集中注意力。因此，我們將不得不在這方面努力工作。”

舍曼提及：“布林肯國務卿幾周前發表了一個講話，闡述了我們與中華人民共和國關係的框架。我們當然希望與我們在全世界的夥伴和盟友保持一致。我們想在美國的未來和世界的未來上與中國競爭。但我們想在基於規則的國際秩序下做到這一點，而不是中國試圖為自己創造的一套規則，儘管它的崛起部分是由於這種基於規則的秩序。在氣候變化和全球健康等問題上，如果符合我們的利益，我們將與中國合作。但這裡肯定會有一個非常決定性的十年，正如總統所說，當我們應對這個步步緊逼的挑戰時。”

舍曼稱：“我們還必須進行投資。這一戰略的第三個支柱是在國內投資。我們已經看到拜登總統在投資國內基礎設施方面所做的工作，最近的《減少通貨膨脹法案》真正幫助了國內的美國人；我們在《芯片法案》中所做的工作確保了我們的半導體行業的發展；我們處理了世界各地的供應鏈問題，以便我們在國內有復原力來應對各種情況。總統正在落實所有的拼圖，以確保我們在國內的實力，以及我們能夠在國外競爭。”