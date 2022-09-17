意大利大選熱門話題：有誰拿了普京的錢？

意大利/俄羅斯/政治獻金

據美國白宮估計，自2014年以來，俄羅斯已經在24個國家支付了至少3億美元的秘密資金，以影響民主進程。意大利是其中之一嗎？但據意大利總理府的國家安全官員說，暫時沒有。但在9月25日的議會選舉之前，這卻成了競選中最熱門的問題。在馬里奧-德拉吉的政府下台後，意大利人必須選舉一個新的議會與政府。

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據本台報道，俄羅斯資金的陰影籠罩着意大利立法選舉。儘管意大利這次沒有被列入美國的黑名單，但並沒有驅散籠罩羅馬的懷疑陰雲。前蘇聯時期，莫斯科在意大利政治中的影響力就曾是決定性的。這個影響使意大利共產黨成為歐洲最大的政黨。據本台駐羅馬記者Anne Tréca解釋說，今天的意大利，莫斯科在西歐的朋友仍然是最多的國家。

西爾維奧-貝盧斯科尼是普京的私人朋友。北方聯盟領導人、部長會議前副主席馬泰奧-薩爾維尼也是克里姆林宮主人的粉絲。薩爾維尼與統一俄羅斯黨有一個友誼協議，該協議從未被取消。在第一次疫情封鎖期間，時任總理的五星運動的朱塞佩-孔特還曾經允許幾十名俄羅斯士兵在全國各地遊盪，並隨意進入官方場所。

這些領導人中是否有人以黨派或個人接受來自俄羅斯普京的禮物、金錢、旅行或活動？許多意大利人對此深信不疑。有一些令人不安的事實支持這一未經證實的論點。無論是否有美國方面的披露，俄羅斯在意大利推行腐敗的可能性已經進入了立法選舉的爭議核心。

美國指控的這筆俄羅斯旨在影響許多國家選舉的3億美元的款項，可能只是一個冰山一角。一位不願透露姓名的美國高級官員確實告訴記者，"俄羅斯可能已經秘密提供了更多未被確認的資金"。他說，"我們認為這只是冰山一角。"

美國情報機構此前指責俄羅斯干預2016年美國大選，包括利用社交媒體支持特朗普，特朗普就曾對俄羅斯總統普京表示敬佩。