方濟各：向烏克蘭提供武器在道德上是可以接受的自衛行動

方濟各/烏克蘭

教皇方濟各表示，各國向烏克蘭提供武器以幫助該國抵禦俄羅斯的侵略在道德上是合法的。教皇說：“這是一個政治決定，如果在道德條件下完成，它可以是道德的，道德上可以接受的。”教皇還闡述了羅馬天主教會的“正義戰爭”原則，該原則允許按比例使用致命武器進行自衛以對抗侵略國家。

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據路透社報道，羅馬天主教教皇弗朗西斯是在從哈薩克斯坦為期三天的旅行返回的飛機上對記者說，向烏克蘭提供武器在道德上是可以接受的自衛。俄羅斯於 2 月 24 日入侵烏克蘭的戰爭為教皇此次訪問哈薩克斯坦提供了背景，教皇在那裡參加了來自世界各地的宗教領袖大會。在長達 45 分鐘的返程飛機空中新聞發布會上，一名記者詢問教皇，各國向烏克蘭運送武器在道德上是否正確。

教皇說，“自衛不僅是合法的，也是對祖國的愛的表達。”

教皇弗朗西斯在 2022 年 9 月 15 日訪問哈薩克斯坦努爾蘇丹後，是在返回羅馬的教皇飛機上的一次會議上回答了記者的問題。教皇弗朗西斯還解釋了向另一個國家提供武器是道德還是不道德的區別，他說：“如果意圖挑起更多戰爭，或者出售一個國家不再需要的武器或傾銷武器，這可能是不道德的。動機在很大程度上能證明了這一行動的道德性。”

教皇在國際訪問中第二次坐在新聞發布會上，而不是因為膝部疾病而站着，被問及烏克蘭是否應該與入侵它的國家談判，教皇說，如果有一條“紅線”，烏克蘭應該取決於俄羅斯的活動，之後它可以拒絕談判。但教皇說，“與已經發動侵略戰爭的國家進行對話總是很難理解……這很困難，但不應被拋棄，”他說，“我不會排除與任何處於戰爭狀態的國家的對話，即使是與侵略者對話。......有時你必須進行這樣的對話。它聞起來很有氣味，但必須這樣做。”

路透社報道稱，教皇使用了意大利語單詞“puzza”（氣味或臭味），通俗地等同於英語“hold your nose”來形容捏着鼻子做某種不願做的事情。