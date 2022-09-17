烏戰還要打多久？普京說他不急 澤連斯基指不會提前結束

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯總統普京稱，儘管烏克蘭強力反攻，但俄羅斯沒有計畫要調整在當地的軍事行動，莫斯科不急於完成這次軍事行動。而烏克蘭總統澤連斯基指出，戰爭不會提前結束。

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據法新社報道稱，俄羅斯總統普京說俄羅斯不急於完成在烏克蘭的軍事行動。普京在烏茲別克舉行的上合組織高峰會上告訴記者：軍事行動計畫不會有所調整。據普京表示：“我們在頓巴斯（Donbas）的攻擊行動不會停止下來，將以緩慢的速度進行…俄羅斯軍隊正在攻佔更新的領土。”

據路透社報道說，烏克蘭總統澤連斯基譴責俄羅斯在烏克蘭東北部犯下戰爭罪，並表示，儘管本月烏克蘭的部隊迅速奪回了領土，但現在說戰爭局勢正在轉變還為時過早。

烏克蘭領導人在接受路透社採訪時還告訴路透社，與俄羅斯的戰爭已經進入第七個月，戰爭結果取決於外國武器能否迅速運往烏克蘭。

烏克蘭總統澤連斯基再次呼籲西方國家和其他國家增加對烏克蘭的武器供應。澤連斯基說，“我們希望土耳其提供更多幫助，我們希望韓國提供更多幫助。阿拉伯世界提供更多幫助。也希望來自亞洲的幫助。”

澤連斯基還指出，由於納粹過去史，德國在供應軍事裝備方面有“某些心理障礙”。澤連斯基表示，但這些援助對於烏克蘭抵禦俄羅斯“法西斯主義”至關重要。

澤連斯基經常指責柏林在提供武器方面拖拖拉拉。

據路透社說，澤連斯基在戰爭的第 205 天被問及他是否有機會放鬆一下，烏克蘭總統說：“我真的希望俄羅斯人放鬆一下”。