瞻仰女王靈柩民眾長隊綿延不絕 查理三世與威廉慰問引驚喜

英國/女王

英國國王查理三世和他的繼承人威廉王子今天出人意料地向英國綿延不絕排隊的人鞠了一躬，這些人想在周一伊麗莎白二世的葬禮前能向女王靈柩瞻仰默哀。距離 "世紀葬禮 "還有兩天時間，外國政要已經開始蜂擁而至，在看到靈柩之前，沿泰晤士河到倫敦威斯敏斯特大廳的排隊等候時間在周六下午仍然需要超過了16小時。英國當局已經告誡民眾減少排隊的人數。

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查理三世和威廉今天向前來向伊麗莎白二世瞻仰致哀的人群鞠躬。據法新社說，在威廉王子的陪同下，新君主查理三世在排隊人群前駐留了大約20分鐘，會見了自周三晚上以來一直在排隊的人群。查理三世與民眾交換了幾句話並握手，正如他在從貝爾法斯特到卡迪夫的為期一周的英國四個組成國之行中多次做的那樣。

據法新社引述傑拉爾丁-波茨-艾哈邁德流着淚說，"我看到了國王! 我們的目光相遇了。" 50歲的傑拉爾丁-波茨-艾哈邁德說，"他將成為最好的國王。"

人們更多向威廉致意。還多有"我愛你，威廉！"的呼喊聲，這位非常受歡迎的王位繼承人停留的時間更長，威廉感謝了排隊的人們，並為他們排隊可能讓腿腳疲累而擔憂。

倫敦正在緊鑼密鼓地準備自1965年溫斯頓-丘吉爾的葬禮以來的第一次國葬。對於警方來說，這次活動看起來將比2012年倫敦奧運會還要盛大，問題是這次只有幾天的時間來準備。

好些人已經在威斯敏斯特周圍的人行道上搭起了帳篷，以獲得靠前的位置觀看葬禮儀式。