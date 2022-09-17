聯合國破例：允許澤連斯基大會視頻講話

烏克蘭/聯合國

烏克蘭總統澤連斯基可以不可以在今年的聯合國大會發表講話？當然可以！只是澤連斯基堅持絕不離開戰爭中的烏克蘭，要用視頻方式發表講話，這就引發了爭論。儘管俄羅斯反對，127個國家中有101個國家投了贊成票，19個國家棄權，加入莫斯科的有白俄羅斯、敘利亞、朝鮮、厄立特里亞、古巴和尼加拉瓜。絕大多數非洲國家去年2月在聯合國譴責俄羅斯的侵略時投了棄權票，這次乾脆不投票了。結果是，澤連斯基可以發表視頻講話。

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兩星期以來，聯合國走廊里一直流傳着關於澤連斯基可能出席9月20日星期二開始的大會的傳言。但外交官們很快意識到，這位烏克蘭總統不會離開他那飽受戰爭蹂躪的國家。聯合國內不得不尋求豁免，以允許澤連斯基通過視頻發言，因為大會在經過兩年與新冠病毒鬥爭後，今年恢復了親自到場發言。

據本台在紐約的記者Carrie Nooten報道稱，當一個國家元首因不可抗力而無法在聯合國發言時，他或她怎麼能來發言？原本以為是一個簡單的程序，卻發生了非常大的政治變化。澤連斯基將很快出現在大會議程上，在經歷了兩年因新冠病毒大流行病而中斷的大會會議後，今年將有150多位國家元首和政府首腦從下星期二開始再次輪流登上講台。這意味着按照慣例烏克蘭總統將親自講話，而不是由他的外交部長代言，烏克蘭外交部長自2022年2月遭俄羅斯侵略戰爭開始以來就一直準時在紐約聯合國大會上。

但眾所周知，烏克蘭總統自3月以來從未離開過烏克蘭領土。因此，包括烏克蘭、美國、法國、土耳其、英國、韓國和哥倫比亞在內的五十多個國家提交了一份提案，為澤連斯基總統申請破例。在 "不創造先例 "的情況下，作為特別例外，澤連斯基可以在預先錄製的視頻中發言。

儘管俄羅斯反對，127個國家中有101個國家投了贊成票，19個國家棄權，加入莫斯科的有白俄羅斯、敘利亞、朝鮮、厄立特里亞、古巴和尼加拉瓜。絕大多數非洲國家去年2月在聯合國譴責俄羅斯的侵略時投了棄權票，這次乾脆不投票了。