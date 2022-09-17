芬蘭和瑞典的總參謀長首次參加北約軍事委員會會議

北約/歐洲/俄羅斯

北約30個成員國軍隊總參謀長組成的北約軍事委員會9月16日至18日在愛沙尼亞首都塔林舉行會議。芬蘭和瑞典首次作為北約邀請方參加了北約軍事委員會會議。據了解，目前只有三個北約成員國尚未批准芬蘭和瑞典加入北約：匈牙利、斯洛伐克和土耳其。

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據北約組織發布的聲明介紹：“9月17日上午，愛沙尼亞共和國總理卡拉斯（Kaja Kallas）為當天的會議事先介紹情況。她強調了國際社會廣泛支持烏克蘭的重要性。”

北約軍事委員會主席、荷蘭皇家海軍上將鮑爾（Rob Bauer）在發表開幕詞時提及：“本次會議是在全球安全面臨巨大壓力的情況下召開的。俄羅斯對烏克蘭的無端戰爭使我們進入了一個全球安全的新時代。我們都對烏克蘭武裝部隊和烏克蘭人民的巨大勇氣感到欽佩，他們一次又一次地戰勝了他們的對手。北約盟國將一如既往地支持他們。”

鮑爾表示：“凜冬將至。但我們的支持仍將是堅定不移的。非常清楚的是，這場衝突超越烏克蘭問題。整個基於規則的國際秩序正受到攻擊....這一點，以及使用不對稱戰爭並製造地方以及全球混亂的恐怖組織......中國巨大的擴軍和危險的言論......籠罩着我們所有人。”

鮑爾強調：“北約有一項神聖的任務，那就是保護生活在盟國土地上的10億公民......要時刻計畫和思考。要準備好期待意外的發生。這就是北約最高軍事當局在我們今天整個會議期間要做的事情。”

此外，聲明提及：“第一場會議讓北約總參謀長們討論了在馬德里舉行的北約首腦會議上政治領導人就北約的威懾和防禦態勢作出的具有深遠意義的決定的執行情況，以及北約的威懾和防禦戰略的實施情況。鮑爾強調說：‘這一戰略確保國家計畫與聯盟計畫更緊密地聯繫在一起；軍事領導人對聯盟範圍內的威脅和區域威脅有一個共同的參考框架；我們加強北約快速反應部隊的速度和有效性’。”

聲明指，“接下來的會議由北約歐洲盟軍最高司令克里斯托弗·卡沃利（Christopher Cavoli）將軍主持，他就北約目前和未來在東翼的態勢以及北約360度安全方針的整個範圍提出了戰略考慮。在專門討論武裝部隊未來的會議上，北約盟軍轉型司令部最高司令菲利普·拉維涅（Philippe Lavigne）將軍向總參謀長們提供了他在促進跨領域和跨軍種合作以及實現數字化轉型方面的見解。”

鮑爾周六在出席記者會時向媒體表示：“軍事委員會會議剛剛結束。我們的討論涵蓋了聯盟所面臨的安全挑戰的廣度。毫無疑問：一個全球安全的新時代已經開始。非常清楚的是，這場衝突超越烏克蘭問題。整個基於規則的國際秩序正受到攻擊。而世界上的自由、民主國家有責任保護它。”

鮑爾說：“今天，盟國總參謀長們有史以來第一次歡迎他們的芬蘭和瑞典同行作為受邀者來到會議桌前。芬蘭和瑞典的加入，以其令人印象深刻的防禦能力，將既增強波羅的海地區的安全，又加強整個聯盟。我們一起討論了我們如何能夠加強我們的集體安全。以及我們將如何執行我們的政治領導人在馬德里的北約峰會上就北約的威懾力和防禦態勢作出的具有深遠意義的決定。”

鮑爾介紹稱：“總參謀長們還討論了他們將如何維持和增加盟國對烏克蘭的支持。盟國提供的彈藥、裝備和訓練都在戰場上發揮着真正的作用。隨着烏克蘭在地面和網上的成功，其已經從根本上改變了現代戰爭”。他重申，“北約將支持烏克蘭，只要它需要。凜冬將至，但我們的支持將繼續堅定不移。”